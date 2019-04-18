Футбол

Маклиш покинул пост главного тренера сборной ШотландииСпорт-Экспресс 07:12

Алекс Маклиш покидает пост главного тренера сборной Шотландии, информирует Шотландский футбольный союз на своей официальном сайте. 60-летний шотландец возглавил национальную команду в феврале 2018-го. Под руководством Маклиша сборная провела 12 матчей: 5 побед и 7 поражений.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Соперник сборной России по отбору Евро-2020 уволил главного тренера

Советский спорт08:42

Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии

Матч ТВ08:21

Соперник сборной России по отбору на Евро-2020 уволил тренера

ТАСС07:34

Маклиш отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Шотландии

Чемпионат08:15

Соперник сборной России по квалификации Евро-2020 остался без главного тренера

Sport24.ru07:30

Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии

Спорт-Экспресс07:12

Маклиш уволен с поста тренера сборной Шотландии

Sports.ru07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Обновлено в 03:19
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Политика

Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором

Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.
Обновлено в 16:44
Футбол

«Челси» победил «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ

"Челси" победил "Славию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:3). Дублем в составе "синих" отметился нападающий Педро.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Обновлено в 15:32
Политика

Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой

Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие

Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112

Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие

ВМС США создают беспилотный флот для противостояния России

В период с 2020 по 2024 годы Соединённые Штаты намерены закупить 10 крупных беспилотных надводных кораблей и 9 подводных лодок, которые смогут выполнять как разведывательные, так и атакующие функции, сообщил NI контр-адмирал ВМС США Рэнди Крайтс.
Обновлено в 02:22
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Политика

Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Ливии.
Обновлено в 13:47
Футбол

«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Политика

Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»

Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".
Обновлено в 09:56
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Авто

ГК «Авторусь» открыла новый дилерский центр Volkswagen в Измайлово

Дилерский центр предлагает своим клиентам весь спектр услуг официального дилера Volkswagen, включая продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, прохождение тест-драйвов, trade-in, кредитование и страхование, сервисное обслуживание автомобилей, слесарный ремонт, продажу запасных частей и аксессуаров, сообщает пресс-служба ГК "Авторусь".
Обновлено в 08:52
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено в 06:51
Политика

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов в рыбе

Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов, передающихся человеку с рыбой.
Обновлено в 05:08
Игры

Mortal Kombat 11 выпустил трейлер

До выхода Mortal Kombat 11 осталось ещё пять дней, но NetherRealm уже выпустила релизный трейлер игры.
Обновлено в 13:25
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Авто

Mercedes GLS представлен официально

Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Общество

Число безработных в России в марте сократилось на 7,6%

Численность безработных в России в марте сократилась на 7,6% в годовом выражении и составила 3,5 млн человек.
Обновлено в 10:43
Общество

Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой

Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Крыша дома на Радищева рухнула в квартиру

В доме № 32 по улице Радищева из-за обрушения кровли пострадала четырехкомнатная квартира, находящаяся на четвертом этаже здания.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алекс Маклиш
Британский футболист
Шотландский футболист, тренер. Выступал на позиции центрального защитника. Родился в шотландском городе Баррхед.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное