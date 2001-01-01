Футбол

Маклиш: «Невероятно расстроен поражением от Казахстана»Sport.ru 14:29

Казахстан — Шотландия
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Юрий Перцух
6′
Ян Вороговский
10′
Александр Меркель
38′
Бактиер Зайнутдинов
51′
61′
Оливер Макберни
Джонни Расселл
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
68′
70′
Джон Макгинн
Скотт Мактомини
Темирлан Ерланов
Елдос Ахметов
81′
81′
Джеймс Форрест
Марк Макналти
83′
Грэм Шинни
Бактиер Зайнутдинов
Серикжан Мужиков
84′
Гафуржан Суюмбаев
90′+5′
Наставник национальной сборной Шотланди Александер Маклиш дал краткий комментарий после матча отборочного цикла Евро 2020 против команды Казахстана (0:3).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Маклиш: «Невероятно расстроен поражением от Казахстана»

Sport.ru14:29

Алекс Маклиш: «К сожалению, казахи сегодня были в ударе»

Спорт-Экспресс14:14

Тренер Шотландии Маклиш: к сожалению, казахи сегодня были в ударе

Чемпионат14:09

Тренер сборной Шотландии: Команда Казахстана была в ударе

Советский спорт14:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Экономика

Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты

Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Футбол

Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020

В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Дмитрий Рогозин написал заявление в полицию о клевете

Как пишет газета «Коммерсантъ», поводом стали публикации интернет-изданий, которые негативно отзывались о деятельности Рогозина на посту главы госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:30
Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции

Обновлено в 15:18
Культура

ГМИИ и Эрмитаж воссоединят коллекции Щукина и Морозова

Обновлено в 11:17
Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Наука

Световая левитация поможет управлять космическими кораблями

Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Экономика

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Политика

Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено в 14:56
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Интернет

В Android обнаружили опасную уязвимость

Специалисты в области информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в версии операционной системы Google Android, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским приложениям пользователя, об этом сообщили в компании Positive Technologies.
Обновлено в 08:20
Авто

Трехдверный Range Rover SV Coupe все же будет выпущен

От обычного Range Rover SV Coupe трехдверный Adventum Coupe будет отличаться другим кузовом и смещенной центральной стойкой.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Глава Третьяковки оценила появление полуголого мужчины в музее

Обновлено в 12:30
Политика

Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности

Обновлено в 06:17
Футбол

Бельгия — Россия 0:0 (1-й тайм)

В первую очередь, обращает на себя внимание появление в стартовом составе зенитовца Юрия Жиркова, чей вызов в сборную стал неожиданностью.
Обновлено в 14:40
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Наука

Предсказано катастрофическое подводное извержение

Если извержение произойдет, то оно станет одним из самых крупных в истории.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Место на кладбище, где похоронили Началову, стоит более 1 млн рублей

Обновлено в 10:04
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет в пятницу семь парных рейсов из Шереметьево

Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В центре Казани на пешеходов упал снег: два человека пострадали

Обновлено в 15:19
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Стало известно, с кем будет жить дочь Юлии Началовой

Важный момент, который интересовал многих после трагической смерти Юлии Началовой, это с кем теперь будет жить ее 12-летняя дочь Вера.
Обновлено в 08:00
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Адвокаты хоккеиста Фролова раскрыли детали суда с Юлией Началовой

Обновлено вчера в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Население - 18395660 человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное