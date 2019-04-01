Футбол
Макларен уволен с поста главного тренера «Куинз Парк Рейнджерс»Спорт-Экспресс 07:06
"Куинз Парк Рейнджерс" на своем официальном сайте объявил об увольнении Стива Макларена, ранее занимавшего пост главного тренера. На временной основе до назначения нового тренера команду возглавит Джон Юстас. Под руководство специалиста "КПР" выиграл 16 матчей, проиграл 21 и девять свел вничью.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Спорт
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой и Липницкой
Обновлено в 10:33
Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Экономика
Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам
Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Футбол
Варан сообщил «Реалу» о желании уйти
Защитник "Реала" Рафаэль Варан, вероятно, летом покинет команду, утверждает El Chiringuito.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено в 03:33
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Политика
CNN рассказал о преимуществе Порошенко в битве с Зеленским
Зеленский в свою очередь, который, по мнению Порошенко, продаст интересы Украины Кремлю, заявлял о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с целью найти способ прекратить войну, отмечает WP.
Обновлено в 10:08
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 80% протоколов
Нынешний президент Украины Петр Порошенко имеет почти в два раза меньше голосов – 16,03%.
Обновлено в 09:05
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
В Лос-Анджелесе убили рэпера Nipsey Hussle (Эрмиаса Асгхедома), еще два человека получили ранения, стрелявшего ищут.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Умер основатель завода-производителя вездеходов для ВС РФ
ИЗТМ выпустил первую машину «Нулевку» в 1981, а в середине 1980-х годов производство было доведено до 250 вездеходов в год.
Обновлено в 11:31
Финансы
Банк «Точка» может выйти на уровень безубыточности раньше, чем ожидается
К 2021 году QIWI планирует увеличить чистую выручку в сегменте платежных сервисов до 22,6-25,0 млрд руб. (наш прогноз 24,0 млрд руб.) благодаря растущему охвату самозанятых и экономики совместного потребления (так называемой шеринговой экономики).
Обновлено в 08:00
Футбол
Папа римский считает кощунством называть Месси богом
Обновлено в 07:25
Хоккей
СКА – ЦСКА: команды представили составы на третий матч в серии
ЦСКА и СКА представили составы на третий матч финала Западной конференции. Об этом команды сообщили в своих Твиттер-аккаунтах.
Обновлено в 11:38
Экономика
Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья
Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Футбол
Слуцкий объяснил проблемы в обороне «Витесса»
Индивидуальные ошибки, стандартные положения, навесы приводят к проблемам в нашей защите, их тяжело предсказать, — приводит слова специалиста Sport24.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено в 10:45
Политика
Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине
На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек
Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Энергетика
«Северный поток-2» проложен почти на 40%
Обновлено в 10:56
Общество
Илон Маск записал рэп про убитую гориллу Харамбе
Обновлено в 11:05
Экономика
С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому
Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38