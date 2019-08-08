Футбол

Джеймс Маккарти сменил «Эвертон» на «Кристал Пэлас»Спорт-Экспресс вчера в 23:41

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Полузащитник Джеймс Маккарти перешел из "Эвертона" в "Кристал Пэлас". 28-летний ирландец стал пятым новичком клуба этим летом. Сумма трансфера не разглашается.
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Полузащитник «Эвертона» Маккарти перешел в «Кристал Пэлас»

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