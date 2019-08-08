Футбол
Джеймс Маккарти сменил «Эвертон» на «Кристал Пэлас»Спорт-Экспресс вчера в 23:41
Полузащитник Джеймс Маккарти перешел из "Эвертона" в "Кристал Пэлас". 28-летний ирландец стал пятым новичком клуба этим летом. Сумма трансфера не разглашается.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика
Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская стала мамой
Как сообщает PEOPLETALK, не разглашая своих источников, 36-летняя звезда телесериала «Мажор» Карина Разумовская родила своего первого малыша.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
Молодого медведя застрелили в Магадане. Испуганный хищник бегал по центру города, вызывая удивление и страх у местных жителей.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Следователь требует завести уголовное дело на Сталина
Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
В России резко подорожал черный хлеб
В российских магазинах по итогам июля зафиксирован существенный рост цен на хлеб, а в целом за январь—июль текущего года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий подскочила на 7,7% в годовом сопоставлении.
Обновлено в 02:36
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено 06 августа в 14:30
Кино
Мединский привел в Кремль Тарантино
Глава Министерства культуры Владимир Мединский встретился с легендарным кинорежиссером Квентином Тарантино.
Обновлено 06 августа в 14:07
Экономика
Медведев поручил разработать механизм активизации бизнеса на Курилах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минфину РФ и правительству Сахалинской области составить план по активизации бизнеса на Курилах.
Обновлено в 02:52
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Политика
Бывшие японские жители посетят Курилы 10-11 августа
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Эксперты выяснили сроки ухода молодежи с первого места работы
Исследование показало, что девушки чаще молодых людей объясняют уход с первого места работы некомфортным режимом или расположением места занятости, а молодые люди жалуются на начальство и неприемлемые условия труда.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
Несколько клубов РПЛ интересуются хавбеком сборной Беларуси Громыко
22-летним игроком сборной Беларуси интересуются сразу несколько клубов РПЛ.
Обновлено в 00:00
Общество
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Баскетбол
Звезда НБА анонсировал выход рэп-альбома
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард анонсировал выход своего хип-хоп альбома.
Обновлено в 02:44
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Авто
Volkswagen выпустил семиместный Tiguan L
Компания Volkswagen выводит на китайский авторынок удлиненную версию популярного кроссовера Tiguan с 7-местным салоном.
Обновлено в 02:50
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Челябинске таксист насмерть сбил полицейского
Трагедия случилась накануне, в 23.00, в Ленинском районе. Таксист насмерть сотрудника полиции. От полученных ранений он погиб на месте.
Обновлено в 01:10
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
Обновлено вчера в 04:38
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Футбол
«Манчестер Сити» может надолго потерять Сане из-за травмы колена
Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане может пропустить длительный отрезок времени из-за повреждения.
Обновлено в 02:46
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Экономика
МВФ порекомендовал России раскрыть финансы 30 тыс. госкомпаний
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
Обновлено в 00:00