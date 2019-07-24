Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов пообщался с прессой перед матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом». Первая игра состоится 25 июля в Туле.

Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

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