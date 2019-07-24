Футбол
Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»Sport24.ru 16:14
Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов пообщался с прессой перед матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом». Первая игра состоится 25 июля в Туле.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
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Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.
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В Турции выстрелили в белорусского дипломата
В столице Турции Анкаре мужчина выстрелил в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева.
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Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Умер трехкратный обладатель «Грэмми» Арт Невилл
Умер трехкратный обладатель "Грэмми" Арт Невилл Знаменитому музыканту был 81 год.
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Россиянам разрешили охотиться луками
Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, согласно которому россияне смогут использовать в ходе охоты луки со стрелами.
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Ольга Дроздова решилась на смену фамилии
Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено в 14:33
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Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
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Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве превысило 90
В результате отравления некачественной едой из вендинговых аппаратов в Москве пострадал, по последним данным, 91 человек.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Взрывчатка оказалась «шоколадом»
Другая экспертиза установила, что биологические следы на липких лентах разных типов, использованных при изготовлении взрывного устройства в квартире на Товарищеском проспекте, принадлежали Дилмураду Муидинову и Азамжону Махмудову.
Обновлено в 14:30
Наука
Назван смертельно опасный популярный продукт
Ученые Университета Сассекса в Англии сделали заявление, что искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
По данным агентства Yonhap, сославшегося на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, российские военные самолеты якобы дважды нарушили воздушное пространство страны.
Обновлено 22 июля в 23:19
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Космос
NASA объявило подрядчика для создания жилого модуля окололунной станции Gateway
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о выборе подрядчика для создания жилого модуля будущей окололунной станции Gateway.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Пожар в детском лагере в Хабаровском крае ликвидировали
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Обновлено 22 июля в 19:12
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
ЖКХ
В Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме
В Санкт-Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме, сообщает «ПолитЭксперт».
Обновлено в 15:53
Политика
МИД России прокомментировал блокировку Baltnews.lv в Латвии
Экс-руководитель литовской версии сайта Baltnews.lv Анатолий Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал блокировку ресурса в Латвии.
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Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Кино
Наш ответ HBO: Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Российская творческая группа во главе с режиссёром Алексеем Мурадовым и сценаристом Валентином Спиридоновым подготовила "наш ответ" представителям компании HBO, отметившейся весьма противоречивым сериалом о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС.
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