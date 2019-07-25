Футбол

Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»Sport24.ru вчера в 16:14

Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов пообщался с прессой перед матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом». Первая игра состоится 25 июля в Туле.
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Махмудов: серьёзно готовимся к сложной игре с «Арсеналом», приехали за победой

Чемпионат01:30

Капитан «Нефтчи» намерен обыграть тульский «Арсенал»

Газета.Ru01:17

Капитан «Нефтчи» заявил, что команда хочет показать свое лицо в игре с «Арсеналом» в ЛЕ

ТАССвчера в 12:52

Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Sportbox.RUвчера в 14:44

Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Матч ТВвчера в 14:44

Махмудов рад встрече с командой Комбарова и Семшова. И не считает легионеров «Нефтчи» слабыми

Спорт-Экспрессвчера в 14:05

Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Sport24.ruвчера в 16:14
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия

Суд признал виновным якутского журналиста по делу о злоупотреблении свободой информации

"Суд постановил признать Романова Михаила виновным по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщила судья.
Обновлено в 00:11
Общество

Покупателей научат выявлять контрафактный алкоголь в России

В целях препятствования развитию теневого рынка алкоголя в России планируется создать инструкцию, руководствуясь которой граждане смогут проверить акцизную марку, фирменную тару и этикетку напитка.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке

Дожди продолжаются: в ближайшие дни уровень воды в реках может подняться до критической отметки, говорят специалисты.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле

Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова

Обновлено вчера в 16:58
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие

Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток

Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика

Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 09:31
Авто

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл

Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина

Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Общество

В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду

Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:21
Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие

Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»

Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина

Обновлено вчера в 08:47
Общество

В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса

Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко из администрации Киева

Обновлено вчера в 08:18
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Энергетика

В Европе назвали Украину ненадежным партнером по транзиту газа

Долги «Укртрансгаза» за голубое топливо для технических нужд вызывают обеспокоенность, представляя угрозу стабильности компании и надежности поставок.
Обновлено 23 июля в 21:54
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Футбол

Тульский «Арсенал» начнёт борьбу в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» начнёт борьбу в Лиге Европы: во втором квалификационном раунде турнира команда встретится с азербайджанским клубом «Нефтчи».
Обновлено вчера в 20:03
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