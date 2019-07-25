Футбол
Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»Sport24.ru вчера в 16:14
Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов пообщался с прессой перед матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом». Первая игра состоится 25 июля в Туле.
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Махмудов рад встрече с командой Комбарова и Семшова. И не считает легионеров «Нефтчи» слабыми
Спорт-Экспрессвчера в 14:05
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия
Суд признал виновным якутского журналиста по делу о злоупотреблении свободой информации
"Суд постановил признать Романова Михаила виновным по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщила судья.
Обновлено в 00:11
Общество
Покупателей научат выявлять контрафактный алкоголь в России
В целях препятствования развитию теневого рынка алкоголя в России планируется создать инструкцию, руководствуясь которой граждане смогут проверить акцизную марку, фирменную тару и этикетку напитка.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке
Дожди продолжаются: в ближайшие дни уровень воды в реках может подняться до критической отметки, говорят специалисты.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова
Обновлено вчера в 16:58
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток
Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика
Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 09:31
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина
Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду
Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»
Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено вчера в 08:47
Общество
В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса
Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко из администрации Киева
Обновлено вчера в 08:18
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Энергетика
В Европе назвали Украину ненадежным партнером по транзиту газа
Долги «Укртрансгаза» за голубое топливо для технических нужд вызывают обеспокоенность, представляя угрозу стабильности компании и надежности поставок.
Обновлено 23 июля в 21:54
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Футбол
Тульский «Арсенал» начнёт борьбу в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» начнёт борьбу в Лиге Европы: во втором квалификационном раунде турнира команда встретится с азербайджанским клубом «Нефтчи».
Обновлено вчера в 20:03