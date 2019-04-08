Футбол
Махачкалинский Анжи могут не допустить к процедуре лицензированияЭхо Москвы 11:26
Спорт-экспресс обратился за разъяснениями к председателю комитета РФС по лицензированию Александру Зоркову и тот по сути не опроверг информацию, а всего лишь попросил подождать с выводами. По его словам комитет еще не собирался и ближайшее заседание ожидается в конце апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Футбол
Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что правильно поступил, отказав лондонскому «Челси» и перейдя в коллектив французской Лиги 1.
Обновлено в 13:43
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено в 07:31
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Политика
Медведев сменил руководителя Роструда
Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Политика
Порошенко передумал соглашаться с Зеленским по условиям дебатов
Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко считает, что дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским нужно провести раньше назначенной им даты.
Обновлено в 13:16
Общество
Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре
Обновлено в 09:33
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия
На Кубани четыре молодых человека погибли от отравления газом
В Апшеронске проводят проверку по факту гибели четырех молодых людей от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 08:49
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено в 07:03
Политика
Почтовая марка с Джорджем Бушем — старшим будет выпущена в США
Почтовая служба США 8 апреля объявила о выпуске новой почтовой марки, посвященной 41-му президенту страны — Джорджу Бушу — старшему (1924-2018).
Обновлено в 09:03
Общество
В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Футбол
Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»
Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом.
Обновлено в 13:11
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»
Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Наука
Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль
Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Экономика
Золотовалютные резервы России достигли рекорда
Золотовалютные резервы (ЗВР) России на 1 апреля 2019 года составили 487,8 млрд долларов, тем самым достигнув максимального значения за пять лет.
Обновлено в 13:47
Общество
В ГД опровергли введение налога на весельные и моторные лодки
В сообщении указывается, что ранее СМИ распространили информацию о введении налога на весельные и моторные лодки мощностью пять лошадиных сил.
Обновлено в 09:30
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом
На чемпионате России в Москве в заплыве на 50 метров брассом победу одержала пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.
Обновлено в 13:28
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Политика
В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция
Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Кино
Фильму Павла Лунгина «Братство» выдали прокатное удостоверение с 9 мая
Фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина получил в Минкультуры прокатное удостоверение с датой 9 мая.
Обновлено в 10:15
Наука
Пищевая добавка ослабила иммунитет у больных гриппом
Как выяснили ученые, пищевая добавка Е319 или трет-бутилгидрохинон способен ослабить иммунитет у больных гриппом.
Обновлено в 12:32
Хоккей
Матч «Салавата Юлаева» и «Авангарда» установил рекорд по продолжительности финалов Востока КХЛ
Шестая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» установила рекорд по продолжительности поединка в истории финалов Востока КХЛ.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Футбол
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных SIM-карт
В свою очередь, ФСБ выступает против использования в России eSim из-за трудностей, связанных с применением отечественной криптографии в этом продукте.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Эксперты МВД из Перми не нашли разжигания ненависти в надписи «лжец военный преступник Пыня»
Специалисты Экспертно-криминалистического центра управления МВД по Пермскому краю не нашли разжигания ненависти в словах «лжец военный преступник Пыня В.В.», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 10:45