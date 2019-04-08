Футбол

Махачкалинский Анжи могут не допустить к процедуре лицензированияЭхо Москвы 11:26

Спорт-экспресс обратился за разъяснениями к председателю комитета РФС по лицензированию Александру Зоркову и тот по сути не опроверг информацию, а всего лишь попросил подождать с выводами. По его словам комитет еще не собирался и ближайшее заседание ожидается в конце апреля.
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