Футбол
Макгрегор восхищён Уле-Гуннаром СульшеромЧемпионат 06:35
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор восхитился результатами Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
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Конор Макгрегор: «Футболист-замена и тренер-замена в «Манчестер Юнайтед». Невероятно!»
Sportbox.RUвчера в 22:19
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