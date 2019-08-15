Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его вискиRT на русском 05:15

Макгрегор зашёл в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба. Когда пожилой мужчина за стойкой отказался, Макгрегор ударил его по лицу. Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону.
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СМИ: Конор Макгрегор напал на пожилого посетителя бара

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