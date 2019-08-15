Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его вискиRT на русском 05:15
Макгрегор зашёл в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба. Когда пожилой мужчина за стойкой отказался, Макгрегор ударил его по лицу. Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону.
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Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Происшествия
Бузова обратилась к Путину с просьбой наградить экипаж самолета А-321
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поблагодарила командира экипажа и второго пилота за предотвращение страшной катастрофы, и попросила президента наградить всех членов экипажа самолета.
Обновлено в 06:56
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Константин Богомолов показал нежный кадр с Ксенией Собчак
37-летняя Ксения Собчак отдыхает в Италии вместе с 44-летним возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 06:05
Музыка
Сукачев рассказал о записи нового альбома
Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустит новый альбом под названием «246» осенью 2019 года. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».
Обновлено в 04:56
Политика
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны.
Обновлено в 07:02
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
Обновлено в 06:00
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Обновлено в 00:38
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Обновлено в 06:37
Общество
Минэкономразвития предложило замену СанПиНу для ресторанов
Документ, который призван отменить избыточные и устаревшие нормы СанПиНа, называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские».
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Казани на пожаре в пятиэтажке погиб ребенок
Обновлено в 06:29
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Общество
Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков
Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня Тимати отмечает день рождения. Сегодня музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Сургуте двое детей упали в вентиляционную шахту
Сегодня в Сургуте около 21.00 двое мальчиков упали в вентиляционную шахту.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет
Самолет, следовавший из Москвы в Самару, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:08
Здоровье
В больницу Уфы поступили новые портативные ультразвуковые аппараты
Два новых портативных ультразвуковых аппарата формата ноутбук экспертного класса получила больница №13 в городе Уфе, 15 августа сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.
Обновлено в 06:44
Авто
Более половины российских авто могут попасть под запрет эксплуатации
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Для телешоу «Дом-2» в Новой Москве построят павильоны на 4 тыс. кв. м
Новая площадка увеличится на 60% и составит 4 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса со ссылкой на заявление руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
Обновлено в 05:24
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Единоборства
Объявлен состав женской сборной России на чемпионат Европы
Главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский объявил состав команды на чемпионат Европы.
Обновлено в 06:40
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58