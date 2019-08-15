Макгрегор зашёл в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба. Когда пожилой мужчина за стойкой отказался, Макгрегор ударил его по лицу. Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону.

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

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