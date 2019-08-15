Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его вискиRT на русском 05:15
Макгрегор зашёл в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба. Когда пожилой мужчина за стойкой отказался, Макгрегор ударил его по лицу. Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону.
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Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Футбол
Дриусси и Шатов не сыграют с «Ахматом», участие Малкома под вопросом
Новичок «Зенита» Малком может пропустить ближайшую встречу с «Ахматом». Об этом рассказал главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Недвижимость
Москва заняла третье место в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье
"Москва с годовым ростом на 9,5% по состоянию на июнь заняла третье место в мировом рейтинге изменения средних цен на элитную недвижимость среди 46 городов Prime Global Cities Index (PGCI), уступив лишь Берлину (+12,7%) и Франкфурту (+12%)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Авто
Правила проведения техосмотра могут ужесточить в России
Пресс-служба Национальной технологической службы «Автонет» сообщает о возможных изменениях правил проведения техосмотра.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян прооперирован
Обновлено в 07:43
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36
Космос
Космопорт приглашает всех желающих совершить путешествие в космос
Virgin Galactic опубликовала в социальных сетях, что ее самолет приземлился в Нью-Мексико, а его основная операционная база теперь находится на космодроме.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321
Обновлено в 04:47
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
На Украине задержан замминистра со взяткой в полмиллиона долларов
На Украине задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощника по обвинению в коррупции, пишет «МК».
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Москве на следующей неделе
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об ожидающейся на следующей неделе жаркой погоде в Москве.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Ленинградской области водитель сбил двух женщин с детьми
Водитель машины Dodge сбил двух женщин с двумя грудными детьми в поселке Серебрянский под Лугой, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:34
Транспорт
В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поездах
Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Источники сообщили об эвакуации из офиса «Роснефти» напротив Кремля
Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 07:57
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено 13 августа в 22:00
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37