Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его вискиRT на русском 05:15

Макгрегор зашёл в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба. Когда пожилой мужчина за стойкой отказался, Макгрегор ударил его по лицу. Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону.
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Макгрегор ударил пожилого посетителя паба из-за отказа выпить виски

Газета.Ru10:03

В сети появилось видео нападения Макгрегора на пожилого посетителя бара

РИА Новости07:35

Макгрегор напал на посетителя бара за отказ пить его виски

Lenta.ru06:09

Появилось видео избиения Макгрегором пожилого посетителя паба

РБК07:33

СМИ: Конор Макгрегор напал на пожилого посетителя бара

ТАСС06:04

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

RT на русском05:15

Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину в баре за отказ выпить виски

Чемпионат05:01
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия

Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа

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Происшествия

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В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
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Происшествия

Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.
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Происшествия

Росавиация назвала «единственно верным» решение пилотов А321

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Общество

Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Футбол

УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
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Армия и оружие

Названо самое опасное оружие США

Разрабатывавшаяся в 1950-1960-х годах низколетящая сверхзвуковая крылатая ракета Supersonic Low Altitude Missile (SLAM) с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) является самым опасным ядерным оружием, над которым когда-либо работали США, пишет Popular Mechanics.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия

Всем пассажирам аварийно севшего А321 выплатят компенсацию

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Экономика

На Урале создадут инновационный центр по типу «Сколково»

Инновационный научно-технологический центр "Татищев" будет создан в Екатеринбурге по типу "Сколково", на его создание до 2028 года будет направлено около 24 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.
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Политика

Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге

Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере.
Обновлено в 08:53
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Новый мод для «Ведьмака» дает главному герою внешность Генри Кавилла

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Энергетика

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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия

После жесткой посадки А321 госпитализировали только одну женщину

Минздрав России уточнил, что после жесткой посадки самолета в Подмосковье госпитализирована одна женщина.
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Конец лета и первая половина осени пользуются недоброй славой, так как на протяжении не одного десятилетия именно на этот период выпадало наибольшее количество всевозможных кризисов и катастроф как экономического, так и социально политического характера.
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Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
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«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
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Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве шестилетнего мальчика на Кубани

Женщина, прибежавшая на крик своего шестилетнего сына, игравшего во дворе дома, нашла его с колотым ранением, ребенок умер по пути в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по Краснодарскому краю.
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Общество

Николай Валуев займется раздельным сбором мусора в Петербурге

Как известно, раздельный сбор мусора в разных видах пытаются внедрить в российских городах уже несколько лет.
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Финансы

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля

По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
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Политика

Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию

Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе.
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Происшествия

На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации

В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
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Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
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Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

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Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов

Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
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Экипаж севшего в поле под Москвой самолета записали во враги Украины

Обновлено в 09:38
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