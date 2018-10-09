Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова крысойRT на русском 05:41
«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter. Он также добавил, что ожидает «крутую вечеринку» в Лас-Вегасе.
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У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет громкая вечеринка.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилЧемпионат 05:15
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