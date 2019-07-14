Футбол

Макгиди продлил контракт с «Сандерлендом»РИА Новости 05:34

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Бывший полузащитник московского "Спартака" Эйден Макгиди заключил новый контракт с "Сандерлендом", выступающим в третьем по силе дивизионе английского футбола (League One). Как отмечается в сообщении на сайте команды, соглашение с 33-летним ирландским хавбеком рассчитано до конца сезона-2020/21.
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