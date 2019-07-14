Футбол
Макгиди продлил контракт с «Сандерлендом»РИА Новости 05:34
Бывший полузащитник московского "Спартака" Эйден Макгиди заключил новый контракт с "Сандерлендом", выступающим в третьем по силе дивизионе английского футбола (League One). Как отмечается в сообщении на сайте команды, соглашение с 33-летним ирландским хавбеком рассчитано до конца сезона-2020/21.
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Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
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В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек
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