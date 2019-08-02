Футбол
Макелеле вернулся в «Челси» в роли тренераСпорт-Экспресс 13:10
Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в английский клуб в качестве тренера, информирует пресс-служба "синих". 46-летний француз будет работать с молодыми игроками академии, а также с футболистами, которые находятся в аренде.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
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