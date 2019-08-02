Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в английский клуб в качестве тренера, информирует пресс-служба "синих". 46-летний француз будет работать с молодыми игроками академии, а также с футболистами, которые находятся в аренде.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Культура Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3» Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.

Политика В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Шоу-бизнес Лолита Милявская после развода не собирается ничего в себе менять Певица наслышана, что многие женщины после непростого развода с любимым человеком пытаются начать жизнь с чистого листа, и начинают его с новой прически, макияжа, обновления гардероба и тому подобное.

Шоу-бизнес Названа дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова У Богомолова и Мороз есть 8-летняя дочь Анна. Чуть позже Ксения Собчак развелась с мужем Максимом Виторганом, с которым прожила 6 лет.

Политика В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Авто Недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности обновился Компания ZX Auto обновила пикап Tiger, который является перелицованной версией устаревшего варианта Hilux.

Происшествия Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Общество Сергей Скрипаль позвонил своей матери Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль пообщался по телефону со своей матерью и племянницей Викторией.

Политика Путин упростил украинцам жизнь в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.

Политика Госдепартамент США предупредил о террористической угрозе на Украине Террористические группы «как привило» используют праздничные дни для своих атак и «продвижения своей повестки», заявили в Государственном департаменте США 2 августа в социальной сети Twitter.

Политика Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Экономика Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России, которыми предусматривается снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% на фрукты и ягоды.

Космос Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа Как оказалось, "терраскоп" размером с "Хаббл", если разместить его в оптимальной точке на орбите, можно превратить в аналог классического наземного или космического телескопа, диаметр чьего зеркала будет увеличен в 22,5-45 тысяч раз в зависимости от времени суток и погоды на Земле.

Энергетика Литва обжаловала в шведском суде решение по спору с «Газпромом» Литва подала жалобу в Верховный суд Швеции на вердикт Апелляционного суда округа Свеа, который отклонил ее требование об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между Вильнюсом и "Газпромом", сообщает Sputnik Латвия.

Происшествия Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.

Политика Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».

Шоу-бизнес Три года назад Елену Малышеву спасли от рака Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.