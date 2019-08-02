Футбол

Макелеле вернулся в «Челси» на тренерскую должностьГазета.Ru вчера в 13:36

Экс-игрок лондонского "Челси" Клод Макелеле занял одну из тренерских должностей в клубе, передает официальный сайт клуба. Согласно информации источника, он будет следить за выступлениями футболистов команды в аренде и подготавливать отчеты для руководства.
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