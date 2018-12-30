Футбол

Макеев ушел из «Сочи» и может перейти в «Рубин»
Sports.ru
вчера в 14:30

29-летний футболист перешел в «Сочи» в августе и провел 7 матчей. По информации «Матч ТВ», Макеев может перейти в «Рубин».
Sports.ruвчера в 14:30

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Макеев и Саная покинули «Сочи»

Спорт-Экспресс01:29

Макеев покинул «Сочи»

Чемпионат01:18

Футболисты Макеев и Саная покинули ФК «Сочи»

Sochinewsвчера в 02:33

Макеев может продолжить карьеру в «Рубине»

Советский спортвчера в 14:41

Макеев может продолжить карьеру в «Рубине»

Матч ТВвчера в 13:34

Макеев ушел из «Сочи» и может перейти в «Рубин»

Sports.ruвчера в 14:30

Макеев может перейти в «Рубин»

Sport24.ruвчера в 14:05
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Происшествия

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до трех

Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Магнитогорске после обрушения подъезда в доме введён режим ЧС

В Магнитогорске введён режим ЧС после обрушения подъезда в жилом многоэтажном доме, причиной которого стал взрыв газа.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 22:36
Политика

На Украине стартовала президентская избирательная кампания

На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

Губернатор Челябинска доложил Путину о ситуации в Магнитогорске

Обновлено в 02:52
Экономика

Украину ждет миллиардный убыток из-за российских санкций — эксперт

Расширение санкций Российской Федерации в отношении Украины грозит Киеву миллиардными убытками, а также потерей тысячами украинских граждан своих рабочих мест.
Обновлено в 02:41
Транспорт

В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»

Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка

Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Общество

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

Статс-секретарь—замминистра транспорта России Сергей Аристов умер в возрасте 63 лет после тяжелой болезни, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомобиля

Неизвестные в ночь на понедельник в Назрани обстреляли автомобиль местного жителя, в результате один человек погиб, еще один был доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Глава МЧС России вылетит в Магнитогорск по поручению Путина

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетит из Москвы в Магнитогорск, где в доме на проспекте Карла Маркса произошёл взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие

Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие

Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

В США сравнили танк Т-34 с американским Sherman и британским Cromwell

В статье подчеркивается, что Т-34, M4 Sherman и Cromwell обладали очень схожими характеристиками.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

СК возбудил дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске после взрыва газа.
Обновлено вчера в 23:49
Музыка

Скончался солист группы Walk Off the Earth Майк Тэйлор

Скончался клавишник и вокалист канадской инди-рок-группы Walk Off the Earth Майк "Бородач" Тейлор, сообщается на официальной странице группы в Facebook.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Жильцы рухнувшего дома в Магнитогорске прыгали из окон после взрыва

Жители дома услышали громкий хлопок. У многих вылетели стёкла из окон, в том числе в соседних зданиях.
Обновлено в 02:52
Хоккей

Россия забросила Швейцарии 7 шайб и победила

Сборная России обыграла Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира (7:4). Россияне забросили семь шайб в ворота соперника, пропустив четыре.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено вчера в 05:11
Хоккей

Валерий Брагин: рад, что команда вытащила такой матч

Обновлено в 02:17
Хоккей

Арбитр НХЛ согласился с назначением в ворота сборной России двух буллитов подряд

Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Опубликовано видео наезда «Мерседеса» на пешеходов в Петербурге

Появилось видео наезда автомобиля Mercedes на группу пешеходов в центре Петербурга. Ролик опубликовал телеканал "РЕН ТВ"
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой

Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 19:11
Здоровье

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

МВД: Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar задержан под Владимиром

Мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже москвички, которая ехала в Тулу на автомобиле, задержали под Владимиром.
Обновлено вчера в 08:43
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Евгений Макеев
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Сын футболиста Владимира Макеева, известного по выступлениям за «Жемчужину» и «Балтику».
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