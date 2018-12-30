Игрок может пополнить ряды "Рубина". Последним клубом футболиста был "Сочи", контракт с которым был расторгнут по согласию сторон.

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