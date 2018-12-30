Футбол

Макеев может оказаться в «Рубине»
Soccer.ru
вчера в 15:13

Игрок может пополнить ряды "Рубина". Последним клубом футболиста был "Сочи", контракт с которым был расторгнут по согласию сторон.
Soccer.ruвчера в 15:13

Подробнее о событии

Макеев и Саная покинули «Сочи»

Спорт-Экспресс01:29

Макеев покинул «Сочи»

Чемпионат01:18

Футболисты Макеев и Саная покинули ФК «Сочи»

Sochinewsвчера в 02:33

Макеев может продолжить карьеру в «Рубине»

Матч ТВвчера в 13:34

Макеев ушел из «Сочи» и может перейти в «Рубин»

Sports.ruвчера в 14:30

Макеев может перейти в «Рубин»

Sport24.ruвчера в 14:05

Макеев может продолжить карьеру в «Рубине»

Советский спортвчера в 14:41
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Происшествия

В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Обновлено в 03:34
Происшествия

Главы МЧС и и Минздрава прибыли в Магнитогорск

Обновлено в 04:41
Происшествия

Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину

Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

В Челябинской области объявят траур после взрыва газа в Магнитогорске

Власти Челябинской области планируют объявить траур после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомобиля

Неизвестные в ночь на понедельник в Назрани обстреляли автомобиль местного жителя, в результате один человек погиб, еще один был доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео

Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Транспорт

В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»

Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Армия и оружие

Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Происшествия

«Всё ушло вниз»: очевидцы рассказали о взрыве дома в Магнитогорске

Очевидцы трагедии в Магнитогорске рассказали, что между взрывом в квартире и обрушением подъезда прошло несколько минут.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске купят новые квартиры

Взрыв газа, ставший причиной трагедии, произошел в квартире на втором этаже, расположенной прямо над аркой для проезда автомобилей.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации в Магнитогорске

Челябинский губернатор Борис Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске.
Обновлено в 03:15
Политика

МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России

Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Хоккей

Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно

Обновлено в 04:03
Происшествия

Суд арестовал попутчика пропавшей клиентки BlaBlaCar

Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал Виталия Чикирева, который обвиняется в убийстве 29-летней Ирины Ахматовой, взявшей попутчика через сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 04:13
Политика

Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Спорт

Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»

Обновлено вчера в 10:20
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Украину ждет миллиардный убыток из-за российских санкций — эксперт

Расширение санкций Российской Федерации в отношении Украины грозит Киеву миллиардными убытками, а также потерей тысячами украинских граждан своих рабочих мест.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton на 7 миллионов рублей

Магазин Louis Vuitton ограбили в центре Москвы, ведётся поиск злоумышленника, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:38
Политика

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины

В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Попутчик исчезнувшей клиентки BlaBlaCar задержан

Полицейские задержали попутчика Ирины Ахматовой, которая бесследно исчезла по дороге из Москвы в Тулу.
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия

В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка

Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

На Украине стартовала президентская избирательная кампания

Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала на Украине, начинаются выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации.
Обновлено в 00:30
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Суд в Уфе продлил арест трех экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оставил в силе арест трех экс-полицейских до 28 февраля, содержащихся под стражей по делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 03:56
Общество

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

Статс-секретарь—замминистра транспорта России Сергей Аристов умер в возрасте 63 лет после тяжелой болезни, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 19:00
Транспорт

МВД привяжет номера автомобилей к месту регистрации водителей

Как отмечает «Коммерсантъ», главным нововведением станет то, что при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где водитель зарегистрирован.
Обновлено 29 декабря в 12:10
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Евгений Макеев
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Сын футболиста Владимира Макеева, известного по выступлениям за «Жемчужину» и «Балтику».
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