Футбол
Македония вышла в дивизион С Лиги наций, разгромив Гибралтар
Македония вышла в дивизион С Лиги наций, разгромив ГибралтарЧемпионат16:42
Встреча команд на стадионе "Райнпарк" в Вадуце завершилась со счётом 2:2. Таким образом, сборная Македонии набрала 15 очков и добилась повышения в классе, выйдя в дивизион С. Армения (10) — на 2-м месте, Гибралтар (6) занимает 3-е место, а замыкает таблице сборная Лихтенштейна (4).
Чемпионат16:42
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