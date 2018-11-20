Футбол
В параллельной игре группы 4 лиги D сборная Армении вырвала ничью в Лихтенштейне 2:2. У хозяев поля мячи забили Марсель Бюхель (44) и Николас Хаслер (47), а у гостей Саркис Адамян (9) и Александр Карапетян (85).
Советский спортвчера в 17:12
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Сборная Македонии разгромила команду Гибралтара и вышла в третий дивизион Лиги наций
РИА Новостивчера в 17:59
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Футбол
Сборная России сыграет на повышение
Матч, который сегодня проведет сборная России, по ценности, конечно, не идет ни в какое сравнение с матчами, в которых она добывала всенародную любовь, прорываясь летом в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, но и приравнивать его к обычной контрольной игре тоже неправильно.
Обновлено в 05:16
Футбол
Промес забил четвертый гол за сборную Голландии
Игра завершилась со счетом 2:2. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес забил в этой встрече первый гол гостей.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги
В нынешнем сезоне нападающий сыграл 9 матчей, в которых забил 9 мячей. Лука — единоличный лидер гонки бомбардиров чемпионата Германии.
Обновлено в 04:56
Футбол
Защитник сборной Белоруссии Володько перейдет в «Оренбург»
Защитник БАТЭ и сборной Белоруссии Максим Володько продолжит карьеру в «Оренбурге».
Обновлено в 05:16
Футбол
«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо
Агент Кайо уже прибыл в Италию на переговоры с техническим директором «Милана» Леонардо. «Сан-Паулу» оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Обновлено в 03:58
Футбол
Сотрудники МВД войдут в состав КДК РФС
В состав контрольно-дисциплинарного комитета РФС войдут представители МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 05:06
Футбол
15 российских клубов подозреваются в договорных матчах
Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.
Обновлено в 05:00
Футбол
Рабьо намерен перебраться в «Барселону»
Полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо, у которого истекает контракт следующим летом, намерен перебраться в «Барселону», передает издание Mundo Deportivo.
Обновлено в 04:49
Футбол
Александр Кокорин заболел в «Бутырке»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заболел в СИЗО.
Обновлено в 05:14
Футбол
Марио Фернандес восстановится к ближайшему матчу РПЛ
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес вернется в строй к ближайшему матчу РПЛ.
Обновлено в 04:49
Футбол
Прокуратура Франции открыла дело по поводу расизма в «ПСЖ»
Стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении парижан.
Обновлено в 02:39
Футбол
В Милане появилось граффити с изображением Роналду в радужных трусах
Обновлено в 04:50
Футбол
Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»
Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала высказался за скорейшее возвращение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в национальную команду.
Обновлено в 02:17
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу
Обновлено в 01:08
Футбол
Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций
В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир.
Обновлено в 04:47