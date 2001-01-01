Футбол
Македония обыграла Латвию, Израиль сыграл вничью со СловениейЧемпионат вчера в 17:48
Сборные Израиля и Словении в Хайфе на стадионе "Сэмми Оффер" сыграли вничью со счётом 1:1. На 48-й минуте гостей вывел вперёд Андраж Шпорар, но уже через семь минут Эран Захави восстановил равновесие.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске
В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Общество
Названы регионы-лидеры по скорости трудоустройства безработных
В число лидеров попали также Кировская область, где на поиск подходящей вакансии уходит четыре месяца, и Республика Татарстан - 4,3 месяца.
Обновлено в 03:18
Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Происшествия
СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено в 04:42
Финансы
Россия рекордно заняла доллары и евро
Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:26
Происшествия
На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку
Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Собчак посетила премьеру нового спектакля Виторгана
Обновлено в 04:48
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Здоровье
Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды
Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
Обновлено в 03:29
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на предстоящее лето в России
В 2019 году жителей России ждет теплое лето, делится прогнозом на период с апреля по начало осени Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Близкие Спартака Мишулина по-прежнему пытаются доказать, что Тимур Еремеев не имеет права называть себя сыном известного актера.
Обновлено в 00:00
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Футбол
Жоау Фелиш: «Мечтаю играть за большие клубы в топ-чемпионатах»
Мечтаю играть за большие клубы в топ-чемпионатах, но я здесь и всем доволен в «Бенфике».
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Siemens и «Газпром энергохолдинг» подписали меморандум о создании совместного предприятия
ООО "Сименс" и "Газпром энергохолдинг" договорились о создании совместного предприятия, сообщили в пресс-службе Siemens.
Обновлено в 05:16