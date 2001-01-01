Футбол

Македония и Словения расписали мировуюREGNUM вчера в 17:46

В дебюте второй половины Энис Барди спас Македонию от поражения — 1:1. Статистика матча (Словения / Македония) Удары 10/6 Удары в створ ворот 7/2 Процент владения мячом 59 % / 41% Нарушения правил 14/20 Поданные угловые 3/2 Македония с 4-мя баллами укрепилась на третьей позиции.
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Словения с Мевлей в составе не удержала победу в матче против Македонии

Матч ТВвчера в 18:03

Словения с Мевлей в составе не удержала победу в матче против Македонии

Sportbox.RUвчера в 18:03

Словения и Северная Македония сыграли вничью

Soccer.ruвчера в 17:44

Словения сыграла вничью с Северной Македонией

ProstoProSportвчера в 17:50

Македония и Словения расписали мировую

REGNUMвчера в 17:46

Польша одержала вторую победу в отборе Евро-2020, Словения и Македония поделили очки

Спорт-Экспрессвчера в 17:54
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Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Авто

Объявлены цены на обновленный Mazda CX-9

Обновленный CX-9 получил расширенный список доступного оборудования, который теперь включает семидюймовый дисплей в комбинации приборов, вентиляцию передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало.
Обновлено в 07:15
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Экономика

В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль

Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Политика

Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.
Обновлено в 03:32
Наука

Ученые выяснили, что помогает жить дольше

Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Футбол

Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране

Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан # ПерерывНаСборные pic.twitter.com / mQqG2dT7DT — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 25 марта 2019 г. У сборной Ирана, дошедшей в январе до полуфинала Кубка Азии, проиграв Японии (0:3), в марте матчей запланировано не было.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Основной владелец ТЦ «Зимняя вишня» за год стал богаче на $50 млн

Обновлено в 06:02
Политика

Захарченко с Гиви оказались в списках украинских избирателей

Обновлено в 03:54
Финансы

Торги в Токио закрылись самым сильным за три месяца падением

Главным фактором снижения в Токио стало сильное падение, которым завершились торги в США и на европейских финансовых площадках в конце минувшей недели.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве погибли мать и дочь

Обновлено в 06:35
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Политика

Россия может сохранить транзит газа через Украину

Напомним, что настоящий контракт на транзит газа через границу истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 07:25
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Более 80% женщин и 66% мужчин заявили, что употребляют спиртное из-за традиции отмечать праздники с алкоголем.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой

Обновлено в 00:10
Технологии

Милитаризация сотовой связи: В России появится виртуальный мобильный оператор для военнослужащих «Воентелеком»

Виртуальный мобильный оператор «Воентелеком» появится в России в ближайшее время. О таких планах сообщили сегодня утром СМИ.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
Общество

Советник президента обнадежил Текслера насчет саммитов ШОС и БРИКС

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по проведению саммитов ШОС и БРИКС-2020 в Челябинске Антон Кобяков на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером дал понять, что, вопреки слухам, международные мероприятия пройдут на Южном Урале.
Обновлено в 05:45
Политика

Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit

Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
Обновлено в 07:40
Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нона Щукина обвинила Андрея Малахова в избиении

Обновлено в 03:50
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

Обновлено в 03:00
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Словенский футболист, защитник клуба «Зенит», выступающий на правах аренды за футбольный клуб «Ростов», и национальной сборной Словении.
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