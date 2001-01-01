Футбол
Македония и Словения расписали мировуюREGNUM вчера в 17:46
В дебюте второй половины Энис Барди спас Македонию от поражения — 1:1. Статистика матча (Словения / Македония) Удары 10/6 Удары в створ ворот 7/2 Процент владения мячом 59 % / 41% Нарушения правил 14/20 Поданные угловые 3/2 Македония с 4-мя баллами укрепилась на третьей позиции.
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Польша одержала вторую победу в отборе Евро-2020, Словения и Македония поделили очки
Спорт-Экспрессвчера в 17:54
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Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
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Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Авто
Объявлены цены на обновленный Mazda CX-9
Обновленный CX-9 получил расширенный список доступного оборудования, который теперь включает семидюймовый дисплей в комбинации приборов, вентиляцию передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало.
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Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
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В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
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Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»
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Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
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Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Политика
Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.
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Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Футбол
Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране
Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан # ПерерывНаСборные pic.twitter.com / mQqG2dT7DT — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 25 марта 2019 г. У сборной Ирана, дошедшей в январе до полуфинала Кубка Азии, проиграв Японии (0:3), в марте матчей запланировано не было.
Обновлено в 06:25
Политика
Захарченко с Гиви оказались в списках украинских избирателей
Обновлено в 03:54
Финансы
Торги в Токио закрылись самым сильным за три месяца падением
Главным фактором снижения в Токио стало сильное падение, которым завершились торги в США и на европейских финансовых площадках в конце минувшей недели.
Обновлено в 07:10
Общество
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В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Политика
Россия может сохранить транзит газа через Украину
Напомним, что настоящий контракт на транзит газа через границу истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 07:25
Общество
Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам
Более 80% женщин и 66% мужчин заявили, что употребляют спиртное из-за традиции отмечать праздники с алкоголем.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой
Обновлено в 00:10
Технологии
Милитаризация сотовой связи: В России появится виртуальный мобильный оператор для военнослужащих «Воентелеком»
Виртуальный мобильный оператор «Воентелеком» появится в России в ближайшее время. О таких планах сообщили сегодня утром СМИ.
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Происшествия
Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины
Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
Общество
Советник президента обнадежил Текслера насчет саммитов ШОС и БРИКС
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по проведению саммитов ШОС и БРИКС-2020 в Челябинске Антон Кобяков на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером дал понять, что, вопреки слухам, международные мероприятия пройдут на Южном Урале.
Обновлено в 05:45
Политика
Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit
Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
Обновлено в 07:40
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25