Футбол
Македония — Латвия 3:1Спорт-Экспресс вчера в 17:41
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Филипп II»
Эзгиян Алиоски
|11′
Ферхан Хасани
Элиф Элмаз
|23′
Элиф Элмаз
|29′
|33′
Андрис Ванин
Павелс Штейнбор
|61′
Андрей Цыганик
|68′
Артур Карашаускс
Кристерс Тоберс
Горан Пандев
Кире Ристевски
|71′
|79′
Валерий Шабала
Робертс Улдрикис
Александар Трайковски
Кире Маркоски
|83′
|87′
Дарко Велкоски
|90′+2′
Андрей Цыганик
Элиф Элмаз
|90′+3′
Македония
Расстановка 4‑4‑2
1
Димитриевски
13
Ристовски
6
Муслиу
14
Велкоски
8
Алиоски
18
Маркоски
17
Барди
16
Николов
21
Элмаз
2 ×
23
Несторовски
4
Ристевски
23
Штейнбор
6
Габов
4
Дубра
3
Ошс
2
Максименко
17
Тарасов
13
Исаев
14
Цыганик
15
Ракель
22
Тоберс
20
Улдрикис
Латвия
Расстановка 4‑4‑2
Австрия в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 уступила Польше (0:1). Единственный гол забил Кшиштоф Пентек.
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Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в матче квалификации Евро-2020
Советский спортвчера в 17:36
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