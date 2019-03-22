Футбол

Македония — Латвия 3:1Спорт-Экспресс 17:41

Македония — Латвия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Филипп II»
Эзгиян Алиоски
11′
Ферхан Хасани
Элиф Элмаз
23′
Элиф Элмаз
29′
33′
Андрис Ванин
Павелс Штейнбор
61′
Андрей Цыганик
68′
Артур Карашаускс
Кристерс Тоберс
Горан Пандев
Кире Ристевски
71′
79′
Валерий Шабала
Робертс Улдрикис
Александар Трайковски
Кире Маркоски
83′
87′
Дарко Велкоски
90′+2′
Андрей Цыганик
Элиф Элмаз
90′+3′
Австрия в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 уступила Польше (0:1). Единственный гол забил Кшиштоф Пентек.
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