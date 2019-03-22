Футбол
Македония обыграла Латвию, Израиль сыграл вничью со СловениейЧемпионат 17:48
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Филипп II»
Эзгиян Алиоски
|11′
Ферхан Хасани
Элиф Элмаз
|23′
Элиф Элмаз
|29′
|33′
Андрис Ванин
Павелс Штейнбор
|61′
Андрей Цыганик
|68′
Артур Карашаускс
Кристерс Тоберс
Горан Пандев
Кире Ристевски
|71′
|79′
Валерий Шабала
Робертс Улдрикис
Александар Трайковски
Кире Маркоски
|83′
|87′
Дарко Велкоски
|90′+2′
Андрей Цыганик
Элиф Элмаз
|90′+3′
Македония
Расстановка 4‑4‑2
1
Димитриевски
13
Ристовски
6
Муслиу
14
Велкоски
8
Алиоски
18
Маркоски
17
Барди
16
Николов
21
Элмаз
2 ×
23
Несторовски
4
Ристевски
23
Штейнбор
6
Габов
4
Дубра
3
Ошс
2
Максименко
17
Тарасов
13
Исаев
14
Цыганик
15
Ракель
22
Тоберс
20
Улдрикис
Латвия
Расстановка 4‑4‑2
В концовке второго тайма Вячеслав Исаев отыграл один мяч, но в компенсированное время Эльмас оформил дубль. Также в группе G состоялся ещё один матч. Сборные Израиля и Словении в Хайфе на стадионе "Сэмми Оффер" сыграли вничью со счётом 1:1.
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