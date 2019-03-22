Футбол

Македония обыграла Латвию, Израиль сыграл вничью со СловениейЧемпионат 17:48

Македония — Латвия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Филипп II»
Эзгиян Алиоски
11′
Ферхан Хасани
Элиф Элмаз
23′
Элиф Элмаз
29′
33′
Андрис Ванин
Павелс Штейнбор
61′
Андрей Цыганик
68′
Артур Карашаускс
Кристерс Тоберс
Горан Пандев
Кире Ристевски
71′
79′
Валерий Шабала
Робертс Улдрикис
Александар Трайковски
Кире Маркоски
83′
87′
Дарко Велкоски
90′+2′
Андрей Цыганик
Элиф Элмаз
90′+3′
В концовке второго тайма Вячеслав Исаев отыграл один мяч, но в компенсированное время Эльмас оформил дубль. Также в группе G состоялся ещё один матч. Сборные Израиля и Словении в Хайфе на стадионе "Сэмми Оффер" сыграли вничью со счётом 1:1.
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