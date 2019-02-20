Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данностьLenta.ru вчера в 23:14
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Музыкант признался, что первое заседание вселило в него надежду на изменения в стране.
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Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность.
— Андрей Макаревич, музыкантLenta.ru вчера в 23:14
с чего всё началось
О хождении во власть, проблемах с мозгами и лайках в соцсетях, а так же о ситуации, в которую мы попали в последние годы, с бессменным лидером команды Андреем Макаревичем пообщался корреспондент «Ленты.ру» Михаил Марголис.Lenta.ruвчера в 16:01
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Политика
Назван размер «гитлеровских пенсий» для бельгийских нацистов
Как сообщило издание De Morgen, пенсии в размере от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи рублей до 95 тысяч рублей) бывшим солдатам Третьего рейха и их потомкам выплачивает Германия, которая взяла на себя обязательства потерпевшего поражение в войне государства, которое в 1941 году декретам Гитлера гарантировало своим солдатам денежные выплаты за "лояльность, верность и послушание".
Обновлено в 02:10
Общество
Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране
Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Москве избили звезду сериала «Кадетство»
Обновлено в 01:26
Происшествия
Топ-менеджеру Baring Vostok запретили свидание с женой
Следствие не разрешает директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину устроить свидание с женой.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Родители избитых детей устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 13:55
Технологии
«ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress
Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте» в рамках создания совместного предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba.
Обновлено в 01:07
Авто
АвтоВАЗ планирует поставлять свои автомобили в Иран
«АвтоВАЗ собирает автомобили в Египте, там есть сборочное производство, активно идут переговоры в ряде других стран, таких как, например, Иран», — сказал Кладов.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез
В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.
Обновлено в 01:12
Политика
Порошенко заявил, что лично выносил погибших с Майдана
Президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления в Ивано-Франковске на мероприятии, которое было посвящено событиям «евромайдана», заявил, что лично помогал выносить погибших с площади.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Новосибирске по делу о хищении задержан замглавы клиники Мешалкина
В Новосибирске задержали заместителя руководителя Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Полковника ФСБ могут посадить на 20 лет за госизмену
Арестованным сотрудникам ФСБ и "Лаборатории Касперского" предъявили обвинения в госизмене В 2010 году Михайлов участвовал в оперативной разработке Врублевского, который впоследствии был осужден за организацию DDoS-атаки на платежную систему Assist.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Челябинске инспектор ГИБДД перевел через дорогу хромую собаку
Инспектор ГИБДД остановил движение на улице Новороссийской, чтобы дорогу могла перейти хромая собака.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Власти отказались от строительства метро в Омске
Как сообщалось ранее, в строительство всех объектов метрополитена, включая метромост через реку Иртыш, в общей сложности уже вложено 14 млрд рублей.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году
Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 — начале 2024 года", — рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Общественный контроль за питанием детей введут в школах России
Проанализировав самые успешные кейсы, имеющие прямое отношение к вышеуказанной повестке, было решено организовать масштабный общественный мониторинг детского питания, который позволит выявить такие немаловажные пункты, как: проблема невкусной еды, «разные» столы и питание детей с особенностями.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Политика
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено 18 февраля в 11:31
Политика
Президент Сербии обсудит с главой «Газпрома» «Турецкий поток»
Встреча президента Сербии Александра Вучича с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером состоится во второй половине дня 20 февраля.
Обновлено в 01:50
Политика
Абэ назвал переговоры с Россией приоритетными для Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе выступления в японском парламенте заявил, что продвижение переговоров с Москвой является главным приоритетом для Токио.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Двигатель для вертолета Ми-38 испытали забросом птицы и льда
Согласно сообщению петербургской компании «ОДК-Климов», разработавшей двигатель, силовую установку испытали забросом птиц, града и воды.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Шойгу попросил ретейлеров ввести скидки для обладателей орденов
После ввода преференций орденоносцам в сети магазинов «Военторг» глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к ретейлерам с предложением ввести систему льгот для обладателей военных наград.
Обновлено в 01:33
Транспорт
В России разработали новый ГОСТ с требованиями к уличным реагентам
В России готовится новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство транспорта.
Обновлено в 02:27
Здоровье
В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ
Впервые за последние несколько лет в России снизилась заболеваемость ВИЧ — в 2018 году этим ретровирусом заразились 86,5 тыс. человек, что на 2,1 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Забайкалье
Обновлено в 02:38
Экономика
Сменился глава Корпорации развития Дальнего Востока
Новым генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) назначен Аслан Канукоев, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Обновлено в 02:41
Технологии
«ТНТ Premier» отказывается от услуг Huawei из-за массовых сбоев
Основной причиной недовольства Huawei источники «Ведомостей» называют массовый технический сбой, который произошел при старте «ТНТ Premier».
Обновлено вчера в 15:18
Общество
«РИА Новости»: «Победа» прекращает полеты в Иркутск
Авиакомпания «Победа» больше не будет летать в Иркутск, причиной прекращения полетов, по данным источника «РИА Новости», стал отказ аэропорта соблюдать запрет касания самолета наземной техникой.
Обновлено в 02:46
Авто
Росконтроль назвал лучшие стиральные машины
Обновлено в 01:04