Политика

Макаревич объяснил причины ненависти к ЗеленскомуИзвестия 07:39

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
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Макаревич объяснил ненависть политиков к Зеленскому

РБК13:54

Обидное прозвище? Что сказал Макаревич о Зеленском

Газета.Ru14:00

Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

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«Гоблин» разнёс Макаревича за его слова о Зеленском

Царьград12:52

Макаревич сравнил Зеленского с «чёртом из табакерки»

News.ru08:26

Макаревич объяснил ненависть политиков к Зеленскому

РИА Новости11:11

Макаревич рассказал о ненависти к Зеленскому

Lenta.ru06:46
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Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

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Михаил Горбачев попал в больницу

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Музыкальный критик выступил против культа личности Юлии Началовой

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Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
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«Арсенал» победил «Спартак» в Туле

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:20
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В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»

Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
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Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Космос

Система очистки воздуха на МКС дала сбой

Обновлено в 16:17
Происшествия

Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках

Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:34
Политика

Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной

В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Политика

Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН

Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:10
Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Политика

Зеленский раскритиковал закон об исключительности украинского языка

Принятый Верховной радой закон об исключительности украинского языка «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом, заявил избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:07
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина

Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Авто

АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta

В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Политика

Штаб рассказал о табу для Зеленского

Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Происшествия

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан

По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Виктория Боня вернула себе вес 15-летней давности

Модель похвасталась личным достижением. Виктория Боня уже много лет, в основном, живет в Монако, а в Москву приезжает только по работе.
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Общество

Из дома на Петроградке выползла змея

Змею заметили жители Петроградского района Петербурга. Рептилия выползла из щели дома на Большой Посадской улице.
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Общество

Аналоговое телевидение задержится в России до 14 октября

Третья волна запланирована на начало лета. В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября.
Обновлено в 09:25
Общество

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Политика

Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч

После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.
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Назван самый полезный продукт для работы мозга

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Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Путешествия

Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью

Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

Обновлено в 15:05
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Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД предложили увеличить

Новый законопроект о скидке в 70% за досрочную оплату штрафов ГИБДД готовит группа депутатов от ЛДПР, передает ИА "НСН".
Обновлено в 15:23
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Андрей Макаревич
Музыкант
Советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени». Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации. Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
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