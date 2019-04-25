Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к ЗеленскомуИзвестия 07:39
В своем Facebook рокер высказал мнение, что есть «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.
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Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Авто
Renault планирует выпустить обновленный седан эконо-класса
Французский концерн Renault планирует заняться созданием нового сверхбюджетного седана, который окажется малогабаритнее и дешевле автомобиля Logan.
Обновлено в 09:09
Происшествия
МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия
Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Певица Мадонна представила свой новый клип на песню Medellin, ставший первым музыкальным видеорядом артистки за четыре года.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР
Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получение российского гражданства, документ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:07
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30
Общество
Магнитогорский священник вернулся в храм после скандала
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Наука
Теорию Шелдона из «Теории большого взрыва» доказали математики
В 73 эпизоде шоу «Теория большого взрыва» физик-теоретик Шелдон Купер заявил, что самое прекрасное число в мире — 73.
Обновлено в 08:32
Политика
Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России
Захарова подчеркнула, что считает подобные упреки несправедливыми, поскольку без поддержки Москвы — гуманитарной помощи, политического содействия, моральной поддержки — судьба жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «сложилась бы куда более драматично».
Обновлено в 09:32
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты
Объектив Zeiss Otus 1.4/100 представлен официально
Компания Zeiss пополнила ассортимент телеобъективов моделью Otus 1.4/100, который выйдет в вариантах ZE и ZF.2 для байонетов Canon EF и Nikon F. Производитель отмечает апохроматическую конструкцию с асферическими элементами, которые предотвращают аберрации, и просветляющее покрытие для сохранения высокого контраста даже в самых сложных световых.
Обновлено вчера в 14:33
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Экономика
ФАС разрешила Мордашову купить «Ленту»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» Алексея Мордашова купить доли TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 08:46
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Футбол
Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото
Перечисляются достижения футболиста Кокорина (первый гол в 17 лет, столько-то игр за сборную и т.д.).
Обновлено 23 апреля в 07:00
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Общество
УК уничтожила сад на крыше дома, который пенсионер выращивал 18 лет
Управляющая компания в Екатеринбурге уничтожила сад на крыше девятиэтажного жилого дома, который 82-летний пенсионер выращивал 18 лет.
Обновлено в 08:49
Музыка
В Воронеже на «Винзаводе» выступит группа Therr Maitz
В Воронеже 22 июня выступит популярная группа Therr Maitz во главе со своим лидером Антоном Беляевым.
Обновлено 23 апреля в 04:33
Происшествия
Мамаев рассказал о причине конфликта с Соловчуком
Обновлено в 10:52
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Политика
Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии
Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации
Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Экономика
Tesla снова понесла огромные убытки
Обновлено в 02:17
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54