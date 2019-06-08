Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День РоссииLenta.ru 04:27
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва». По словам музыканта, решение об отмене приняли организаторы.
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«Кто-то кому-то позвонил». Андрей Макаревич сообщил об отмене выступления на Красной площади
Фонтанка.Рувчера в 11:45
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
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