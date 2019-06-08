Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День РоссииLenta.ru 04:27

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва». По словам музыканта, решение об отмене приняли организаторы.

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

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