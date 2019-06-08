Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День РоссииLenta.ru 04:27
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва». По словам музыканта, решение об отмене приняли организаторы.
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«Кто-то кому-то позвонил». Андрей Макаревич сообщил об отмене выступления на Красной площади
Фонтанка.Рувчера в 11:45
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Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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По данным аналитического агентства ТурСтат, большинство опрошенных отдали свои голоса за Санкт-Петербург в качестве города для летнего путешествия в компании друзей.
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Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
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Власти Черногории будут добиваться автокефалии для черногорской церкви
Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти Черногории будут работать над получением автокефалии для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
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Сборная Германии обыграла команду Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 – 2:0. В составе победителей отличились Лерой Сане и Марко Ройс.
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