Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День РоссииРИА Новости 05:47
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
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«Кто-то кому-то позвонил». Андрей Макаревич сообщил об отмене выступления на Красной площади
Фонтанка.Рувчера в 11:45
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