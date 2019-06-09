Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День РоссииРИА Новости 05:47

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
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Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

РИА Новости05:47

Заткнули рот: В «Машине времени» по-своему объяснили отмену концерта в День России

Царьград05:00

Макаревич застал врасплох объяснением отмены концерта в День России

Газета.Ru06:50

Лидер «Машины времени» сообщил об отмене концерта у Кремля в День России

РБК03:14

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Говорит Москва03:50

Отменилось выступление «Машины времени» на Дне России

РЕН ТВвчера в 14:17

«Кто-то кому-то позвонил». Андрей Макаревич сообщил об отмене выступления на Красной площади

Фонтанка.Рувчера в 11:45
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Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
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Китай, собственно, находится в состоянии торговых войн с Вашингтоном.
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Происшествия

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Проверку проводит полиция в Челябинске после падения качелей на ребёнка в одном из скверов города.
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Легковая машина сбила на обочине двух человек в воскресенье в Томской области, водитель и один пешеход погибли, сообщает УМВД по региону.
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Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
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Иностранные эксперты признали российский танк Т-14 "Армата" лучшим танком в мире.
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Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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