Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День РоссииРИА Новости 05:47

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Здоровье Как повысить продажи на сокращающемся рынке Многие производители убеждены, что увеличить продажи на сокращающемся или стагнирующем рынке можно только за счет скидок.

Происшествия Голунов дал интервью «Дежурной части» Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.

Политика Додон попросил посредничества мирового сообщества для передачи власти Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия не намерена мирно передавать власть, поэтому власти обратятся к мировому сообществу с призывом стать посредником в этом вопросе.

Футбол Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".

Происшествия Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.

Общество С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Политика Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.

Происшествия В Челябинске проводится проверка после падения качелей на ребёнка Проверку проводит полиция в Челябинске после падения качелей на ребёнка в одном из скверов города.

Происшествия В Томской области в ДТП погибли два человека Легковая машина сбила на обочине двух человек в воскресенье в Томской области, водитель и один пешеход погибли, сообщает УМВД по региону.

Общество Температура в Москве приближается к рекордной В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.

Футбол Кудряшов испытывал сложности с мотивацией перед матчем с Сан-Марино Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о матче со сборной Сан-Марино, который его команда крупно выиграла со счетом 9:0. Кудряшову, прежде всего, запомнилась поддержка болельщиков.

Кино Билл Скарсгард перевоплотится в подозреваемого Главным подозреваемым в деле назвали его сына, 30-летнего Томаса Гилберта-младшего (Скарсгард).

Авто Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.

Политика Додон планирует созвать Высший совет безопасности Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении в ближайшее время утвердить новый состав Высшего совета безопасности страны для принятия решений по ситуации в республике.

Политика МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж Министерство иностранных дел России заявило, что у морского арбитража в Гааге, который 10—14 июня проведёт слушания по инициативе Украины, нет компетенции для рассмотрения вопросов, касающихся территориальной принадлежности суши, в том числе Крыма.

Единоборства Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238 Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".