Макаревич объяснил причины ненависти к ЗеленскомуИзвестия 07:39

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Политика Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Гаджеты Раскрыты основные характеристики флагмана Xiaomi Redmi Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.

Политика Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.

Политика Штаб рассказал о табу для Зеленского Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.

Политика Путин поручил поддержать отечественных виноделов Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки отечественных виноградарских хозяйств.

Происшествия Moscow Times назвала фальшивым удостоверение у убитого при стрельбе В газете Moscow Times заявили, что убитый при стрельбе около станции «Новые Черемушки» в Москве не был их сотрудником, а его удостоверение поддельное.

Политика ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.

Политика Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.

Происшествия МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте "По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.

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