Политика
Макаревич назвал причины ненависти политиков к ЗеленскомуРИА Новости 11:11
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич. По его мнению, будущий украинский лидер не нравится как украинским, так и российским политикам.
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Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
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Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
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Происшествия
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Бритни Спирс похудела на 2 килограмма от стресса
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Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
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Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон
Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
ГРУ обнаружило в Латинской Америке лагеря подготовки исламистов
Появление в Латинской Америке лагерей подготовки джихадистов стало новым фактором риска обострения ситуации в регионе, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 05:56
Автоспорт
Хэмилтон сравнил Леклера с собой образца 2007 года
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил себя образца 2007 года с Шарлем Леклером в нынешнем сезоне.
Обновлено в 10:44
Политика
Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.
Обновлено в 09:46
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
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В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
Обновлено в 11:32
Гаджеты
Samsung начинает российские продажи 4K UHD монитора UR59C. Цена
Samsung Electronics объявила о начале продаж 32-дюймового изогнутого монитора UR59C в России.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе
Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено в 11:18
Происшествия
МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия
Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
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Заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 25 апреля
Заседание Совбеза ООН по Украине в связи решением России об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям Донбасса запланировано на четверг, 25 апреля, сообщил спикер украинского постпреда при всемирной организации Олег Николенко.
Обновлено вчера в 15:27
Культура
Фильм о Есенине снимут к 125-летию со дня рождения поэта
Обновлено в 10:04
Наука
В Андах нашли останки химер Мелового периода
В колумбийских Андах обнаружены останки «загадочной красивой химеры», которая по своему внешнему виду чем-то напоминала краба.
Обновлено в 05:29
Общество
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Обновлено в 08:19
Здоровье
Травматологи в Мытищах провели сложную операцию 10‐летней девочке
В детское окружное травматологическое отделение Мытищинской городской клинической больницы с многооскольчатым переломом левой плечевой кости с выраженным смещением поступила 10-летняя девочка.
Обновлено в 07:17
Транспорт
Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной
На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Политика
В Раду внесли два постановления об отмене закона об украинском языке
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали два постановления об отмене закона об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 09:24