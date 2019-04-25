Политика

Макаревич назвал причины ненависти политиков к ЗеленскомуРИА Новости 11:11

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич. По его мнению, будущий украинский лидер не нравится как украинским, так и российским политикам.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Андрей Макаревич
Музыкант
Советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени». Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации. Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
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