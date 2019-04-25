Политика
Макаревич назвал причины ненависти политиков к ЗеленскомуРИА Новости 11:11
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич. По его мнению, будущий украинский лидер не нравится как украинским, так и российским политикам.
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Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд
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Политика
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Братья Кокорины извинились перед пострадавшими
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Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра
Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.
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Политика
Верховная рада приняла закон об использовании украинского языка
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Футбол
«Урал» победил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу
Екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
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Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
Обновлено в 11:46
Технологии
Образовательный единорог: стартап Coursera оценили в миллиард
Образовательный стартап Сoursera привлек новый раунд инвестиций в размере $103 млн.
Обновлено в 11:18
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Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
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Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Авто
Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис
Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.
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Спорт
12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:47
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
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Авто
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Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Здоровье
В петербургской школе началась вакцинация от кори
В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
Обновлено в 07:00
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Walmart экспериментирует с ИИ для мониторинга магазинов в реальном времени
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Общество
Четыре работы вышли во второй этап конкурса на проект благоустройства набережной реки Вологды
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Здоровье
Как месяц рождения влияет на характер и здоровье волгоградцев
Специалисты уверены, что месяц, в котором мы рождаемся, накладывает отпечаток не только на нашу личность, но и на здоровье.
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