Футбол

Агент Мака сообщил о возможном уходе словака в случае прихода МалкомаSport24.ru вчера в 18:25

Агент Юрай Венглош, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Роберта Мака, рассказал, что футболист может покинуть питерский клуб в случае перехода Малкома. Ранее стало известно, что бразилец уже прилетел в Санкт-Петербург.
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Роберт Мак задумал покинуть «Зенит»

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Агент Мака сообщил о возможном уходе словака в случае прихода Малкома

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Словацкий футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Словакии. Участник чемпионата Европы 2016 года.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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