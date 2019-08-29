Футбол

Sports.ruSports.ruМак может уйти из «Зенита» до закрытия трансферного окна

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может сменить клуб до закрытия трансферного окна, сообщает Sport24.
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Мак может покинуть «Зенит» до конца трансферного окна

Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.
Sport24.ru08:42

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Мак может покинуть «Зенит» до конца трансферного окна

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Мак может уйти из «Зенита» до закрытия трансферного окна

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Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

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Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами

Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.
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Набсовет ВЭБа одобрил участие в финансировании ЦКАД-IV

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Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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«Роснефть» наращивает объемы заправки в аэропортах России

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Музыку для картины написал российский композитор Алексей Айги.
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