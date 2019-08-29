Футбол
Sports.ruМак может уйти из «Зенита» до закрытия трансферного окна
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может сменить клуб до закрытия трансферного окна, сообщает Sport24.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.Sport24.ru08:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:33, Вашингтон
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Футбол
БАТЭ обыграл «Астану», но не вышел в групповой этап Лиги Европы
БАТЭ в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы обыграл "Астану" — 2:0.
Спорт-Экспресс 14:54
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» и «Атлетико» на групповой стадии ЛЧ
Железнодорожники попали в группу D, где сыграют с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером».
RT на русском 12:57
Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Политика
Верховная Рада назначила нового главу МИД Украины
После назначения на пост главы МИД Украины Пристайко подтвердил, что курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО останется без изменений и является той «домашней работой, которую необходимо выполнить».
Инфо24 13:49
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
РИА Новости 16:33
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Происшествия
22-летняя жительница Кольчугина забила до смерти шестимесячную дочь
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Кольчугина.
КП - Владимир 10:49
Космос
«Прости нас, Юра»: в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды
Периодически небесное тело всплывало в бодрячковых твитах Илона Маска — где-то между дизайном будущего марсианского города и продажей огнеметов для защиты от зомби.
РИА Новости 01:00
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС 18:12
Общество
Минтруд предложил увеличить штрафы за ущемление прав инвалидов
Минтруд РФ предложил увеличить размеры штрафов за несоблюдение прав людей с инвалидностью при трудоустройстве и создании доступной среды, сообщили в пресс-службе министерства.
Коммерсантъ 11:02
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23
Армия и оружие
Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам
МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.
РИА Новости 07:01
Игры
THQ Nordic показала, как выглядит Knights of Honor II: Sovereign
Игромания.ру 16:02
Шоу-бизнес
Невеста Козловского удивила романтичным образом
Некоторые поклонники сразу догадались, что автор снимка ее любимый человек - актер Данила Козловский.
Телепрограмма 15:01
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Российская газета 17:13
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Армия и оружие
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие и тем самым разрывают мирное соглашение с властями, достигнутое в 2016 году после 50-летней войны.
Российская газета 15:28
Футбол
«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
РБК 15:20
Авто
Mazda в России отправит на ремонт кроссоверы Mazda CX-5
Mazda в России отправит на ремонт кроссоверы Mazda CX-5, в которых выявили вероятную некорректную работу системы сигнала аварийной остановки, а также системы предотвращения вторичного столкновения.
Tvoe-avto.com 14:18
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31