Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

с чего всё началось

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может сменить клуб до закрытия трансферного окна, сообщает Sport24.

Мак может уйти из «Зенита» до закрытия трансферного окна

Спорт день за днем

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