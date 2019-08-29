Футбол

Sports.ruSports.ruМак может уйти из «Зенита» до закрытия трансферного окна

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может сменить клуб до закрытия трансферного окна, сообщает Sport24.
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Мак может покинуть «Зенит» до конца трансферного окна

Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.
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