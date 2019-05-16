Футбол
Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезонаЕвро-футбол.ру 09:30
Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
Кино
В Сети появился второй трейлер фильма-байопика «Рокетмен»
В Сети появился второй трейлер фильма-байопика «Рокетмен», мировая премьера которого состоится уже 17 мая.
Обновлено в 10:52
Музыка
Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»
Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Общество
NYT: умер архитектор, спроектировавший пирамиду Лувра
Обновлено в 18:15
Политика
Власти Венгрии призвали Зеленского пересмотреть закон о госязыке
Ранее США призвали Венгрию к ответственности в споре с Украиной из-за закона о языке.
Обновлено в 18:38
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения
Представитель России на международном конкурсе Евровидение-2019 Сергей Лазарев прошел в финал. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Музыка
«Мелодия» выпустила CD с первым концертом Эдисона Денисова
Фирма «Мелодия» выпустила компакт-диск с трансляционной записью первого в СССР авторского концерта композитора Эдисона Денисова.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Авто
Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам
По данным производителя, за апрель текущего года в Поднебесной было реализовано почти 13 тысяч таких автомобилей - это абсолютный рекорд с момент выхода Tharu на рынок.
Обновлено в 02:07
Игры
Для «Metro: Exodus» выпустят два сюжетных дополнения
Для игры планируется выпустить два сюжетных дополнения, которые позволят поиграть за новых персонажей.
Обновлено в 17:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол
«ПСЖ» не планирует приобретать Гризманна
"ПСЖ" не станет приобретать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Marca.
Обновлено в 11:57
Политика
Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев
В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Авто
Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1
Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Общество
Представители власти вышли к народу в сквере у Театра драмы
Обновлено в 13:29
Интернет
Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp
Обновлено в 05:01
Авто
«Ключавто» стал официальным дилером суббренда Hyundai N
Обновлено в 09:59
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни
Обновлено в 09:14
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Политика
Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят раньше срока
Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:45
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Интернет
Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46