Футбол

Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезонаЕвро-футбол.ру 09:30

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мак может покинуть «Зенит»

Советский спорт10:58

Агент Мака: «В ближайшее время с „Зенитом“ обсудим продление контракта или трансфер»

Sports.ru12:30

Агент сообщил, что Мак может уйти из «Зенита» по окончании сезона

Sport24.ru08:02

Мак может покинуть «Зенит»

Чемпионат08:50

Агент Мака рассказал о возможном уходе игрока из «Зенита»

Матч ТВ08:20

Источник: Мак может покинуть «Зенит»

Спорт-Экспресс09:14

Чемпионы России расстанутся с легионером

Sport.ru09:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
Кино

В Сети появился второй трейлер фильма-байопика «Рокетмен»

В Сети появился второй трейлер фильма-байопика «Рокетмен», мировая премьера которого состоится уже 17 мая.
Обновлено в 10:52
Музыка

Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»

Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Общество

NYT: умер архитектор, спроектировавший пирамиду Лувра

Обновлено в 18:15
Политика

Власти Венгрии призвали Зеленского пересмотреть закон о госязыке

Ранее США призвали Венгрию к ответственности в споре с Украиной из-за закона о языке.
Обновлено в 18:38
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения

Представитель России на международном конкурсе Евровидение-2019 Сергей Лазарев прошел в финал. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Музыка

«Мелодия» выпустила CD с первым концертом Эдисона Денисова

Фирма «Мелодия» выпустила компакт-диск с трансляционной записью первого в СССР авторского концерта композитора Эдисона Денисова.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Авто

Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам

По данным производителя, за апрель текущего года в Поднебесной было реализовано почти 13 тысяч таких автомобилей - это абсолютный рекорд с момент выхода Tharu на рынок.
Обновлено в 02:07
Игры

Для «Metro: Exodus» выпустят два сюжетных дополнения

Для игры планируется выпустить два сюжетных дополнения, которые позволят поиграть за новых персонажей.
Обновлено в 17:14
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна

Обновлено в 12:43
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол

«ПСЖ» не планирует приобретать Гризманна

"ПСЖ" не станет приобретать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Marca.
Обновлено в 11:57
Политика

Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев

В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Авто

Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1

Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Сестра Светланы Пермяковой стала звездой «Модного приговора»

Обновлено в 12:42
Общество

Представители власти вышли к народу в сквере у Театра драмы

Обновлено в 13:29
Интернет

Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp

Обновлено в 05:01
Авто

«Ключавто» стал официальным дилером суббренда Hyundai N

Обновлено в 09:59
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни

Обновлено в 09:14
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Политика

Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят раньше срока

Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:45
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Игры

Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep

В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Интернет

Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Мак
Словацкий футболист
Словацкий футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Словакии. Участник чемпионата Европы 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное