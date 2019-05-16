Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезонаЕвро-футбол.ру 09:30

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.

Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезона

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