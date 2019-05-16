Футбол
Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезонаЕвро-футбол.ру 09:30
Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Политика
Трамп отчитался о доходах за 2018 год
Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Представлена системная плата ASRock Z390 Phantom Gaming 4S
Компания ASRock выпустила системную плату Z390 Phantom Gaming 4S типоразмера ATX.
Обновлено в 17:27
Музыка
Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:56
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
В Японии заканчиваются телефонные номера
Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Музыка
Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 13:14
Происшествия
Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей
Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Футбол
«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мира
Петербуржцы стали единственными представителями России в рейтинге.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено в 19:16
Общество
Россияне могут получить дополнительный выходной
Планируется, что каждый гражданин ежегодно сможет получать один дополнительный день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 08:27
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Политика
Компания Boeing завершила обновление ПО для самолетов 737 MAX
Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX, которые перестали эксплуатироваться после двух авиакатастроф.
Обновлено в 19:55
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Происшествия
СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено в 17:27
Общество
Склады растут вверх
Территория особого девелопмента На сегодняшний день в Москве выделено 47 зон КУРТ, 57% территорий которых будет отведено под промышленную застройку, 27% - под общественную и 16 % - под смешанную (в том числе и под жилую).
Обновлено в 04:35
Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камерой
Обновлено в 14:31
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство предлагает ввести ограничение на вывоз рыбы в размере трех суточных норм вылова Замглавы Росрыболовства Василий Соколов заявил, что ведомство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы в рамках закона о любительской рыбалке.
Обновлено в 11:16
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46