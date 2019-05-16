Футбол
Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезонаЕвро-футбол.ру 09:30
Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр ПАНОВ: Семак создал не только команду, но и коллектив, почти семью
Спорт уик-эндвчера в 22:22
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Культура
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа
Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
Семья бен Ладена финансировала «Шеффилд Юнайтед»
Английская пресса получила сведения о том, что семья бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена спонсировала "Шеффилд Юнайтед".
Обновлено в 13:18
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Общество
Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.
Обновлено в 13:22
Авто
Mercedes-Benz российской сборки успешно прошел краш-тест в Германии
В заявлении немецкой компании уточняется, что седан Mercedes-Benz E-Class российского производства успешно справился с испытаниями краш-теста и получил высокие баллы по пассивной безопасности.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Школу закрыли из-за следов обогащенного урана в США
В США школу закрыли из-за возможного присутствия в здании следов обогащенного урана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:50
Политика
Команде Зеленского не понравилось решение Рады об инаугурации
Проведение инаугурации президента Украины в понедельник, 20 мая, создаст неудобства для жителей Киева и высокопоставленных зарубежных гостей, заявили в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:48
Финансы
Рынок акций РФ поднялся к историческому пику по индексу МосБиржи
Рынок акций РФ в четверг поднялся в область исторического максимума по индексу МосБиржи на фоне раллирующей нефти и роста мировых фондовых площадок в ожидании торговой сделки США с Китаем.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Москве задержан крупный финансист «Исламского государства»
ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом пресекла деятельность крупного финансиста запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 05:29
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»
Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:17
Происшествия
Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России
Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Культура
Джефф Кунс снова стал самым дорогим современным художником
Вечерние торги послевоенного и современного искусства Christie’s в Нью-Йорке 15 мая принесли аукционному дому $538,9 млн, а Джеффу Кунсу — статус самого дорогого ныне живущего художника.
Обновлено в 11:07
Происшествия
На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном
Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Игры
В Epic Games Store стартовала первая масштабная распродажа
Epic Games Store запустил первую полноценную распродажу, в рамках которой со скидкой можно не только купить уже вышедшие игры, но и предзаказать некоторые горячо ожидаемые игры, вроде Borderlands 3 и Control.
Обновлено в 10:07
Театры
Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета
Обновлено в 10:33
Музыка
Названы победители первого полуфинала «Евровидения»
Обновлено 14 мая в 18:12
Политика
Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как жил в доме без лифта и носил на руках пожилую соседку.
Обновлено в 12:42
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Samsung исправила недостатки Galaxy Fold
Компания Samsung устранила недостатки складного смартфона Galaxy Fold, из-за которых производителю пришлось отложить релиз устройства.
Обновлено в 09:55
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Экономика
Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира
Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено в 07:18
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Общество
Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Россиянам добавят один день отпуска
Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Футбол
Глушаков рассказал о переходе из «Локомотива» в «Спартак»
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о переходе в стан «красно-белых» из «Локомотива».
Обновлено в 11:12