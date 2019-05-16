Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезонаЕвро-футбол.ру 09:30

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.

Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезона

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Политика Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".

Происшествия Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу 3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.

Гаджеты Google разработал переводчик, имитирующий голос пользователя Google разработала специальный алгоритм, который может переводить речь с одного языка на другой, сохраняя голос говорящего и не используя текст.

Авто Ford представил универсал Focus ST Wagon Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.

Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

Политика В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.

Космос Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.

Экономика ЦБ зафиксировал снижение стоимости полисов ОСАГО Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Политика Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская помогла поставить памятник Татьяне Самойловой Самбурская / / фото: Global Look Press Почти два года назад именно благодаря ее посту в инстаграме наши корреспонденты узнали о том, что три года как на могиле народной артистки РФ Татьяны Самойловой не могут поставить памятник.

Происшествия За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек Полицейские за три дня акции протеста, начавшейся из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек.

Здоровье Эксперт рассказала о недостатках рациона россиян Погожева уточнила, что в рационе россиян много животного белка и жира.

Политика Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста "В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.

Политика В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.

Происшествия Экс-главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ Фигурант уголовного дела о смертельном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината (компании-собственника торгового центра) Юлия Богданова обвиняется в создании организованной преступной группы с целью нарушений требований пожарной безопасности.

Космос Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь пропустила день рождения младшего сына Вчера, 15 мая, младшему сыну экс-участницы «ДОМа-2» исполнилось три года. Дарья Пынзарь не смогла быть в этот день рядом с Давидом.

Происшествия Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.