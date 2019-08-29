Футбол

Sport24.ruSport24.ruМак может покинуть «Зенит» до конца трансферного окна

28-летний словак выступает за «Зенит» с 2016 года. На его счету 63 матча в составе питерцев, 12 голов и 10 результативных передач. Сезон-2017/18 Мак провел в аренде в ПАОК.
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с чего всё началось

Мак может покинуть «Зенит» до конца трансферного окна

Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.
Sport24.ru08:42

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Мак может покинуть «Зенит» до конца трансферного окна

Sport24.ru08:42

«Зенит» готов продать Мака

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Актеры МХАТа выразили недовольство работой нового худрука

Поводом для обращения стало недовольство артистов работой нового художественного руководителя, назначенного министерством.
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Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
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РИА Новости 05:31
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«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником

Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке.
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