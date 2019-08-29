Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

с чего всё началось

28-летний словак выступает за «Зенит» с 2016 года. На его счету 63 матча в составе питерцев, 12 голов и 10 результативных передач. Сезон-2017/18 Мак провел в аренде в ПАОК.

Мак может покинуть «Зенит» до конца трансферного окна

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