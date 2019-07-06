Футбол
Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»Бомбардир.ру 03:21
По информации источника, из Санкт-Петербурга в Казань могут перебраться полузащитник Роберт Мак и нападающий Лука Джорджевич. Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
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Полузащитник «Зенита» Роберт Мак и нападающий петербуржцев Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин». По информации «БИЗНЕС Online», казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда.Спорт БИЗНЕС Online02:15
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Агент Джорджевича: «Лука надеется стать лучшим бомбардиром РПЛ в составе „Зенита“»
Спорт БИЗНЕС Online08:23
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
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