Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»Бомбардир.ру 03:21

По информации источника, из Санкт-Петербурга в Казань могут перебраться полузащитник Роберт Мак и нападающий Лука Джорджевич. Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
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В «Рубин» могут перейти игроки «Зенита» Мак и Джорджевич

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак и нападающий петербуржцев Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин». По информации «БИЗНЕС Online», казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда.
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