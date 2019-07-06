Футбол
Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»Газета.Ru 06:02
Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online". Казанцы хотят взять Джорджовича в аренду на один год.
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Полузащитник «Зенита» Роберт Мак и нападающий петербуржцев Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин». По информации «БИЗНЕС Online», казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда.Спорт БИЗНЕС Online02:15
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Экономика
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Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Обновлено в 03:00
Происшествия
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Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
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Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
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Армия и оружие
Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
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Обновлено вчера в 12:49
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Обновлено в 02:36
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Рогозин рассказал, как ракету «Воевода» можно применять на «гражданке»
Боевая ракета "Воевода" может использоваться для выведения на орбиту гражданских космических аппаратов после снятия с боевого дежурства, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Красноярске.
Обновлено в 05:40
Происшествия
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Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Около 3 млн руб. украли в НИИ из кабинета научного сотрудника
Около 3 млн руб. украли из кабинета сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ).
Обновлено в 03:39
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Политика
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Армия и оружие
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Ягудин высказался об «изуродованной» ноге Татьяны Тотьмяниной
Татьяна Тотьмянина перенесла четыре операции на ноге после травмы на ледовом шоу Ильи Авербуха.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
45-летняя Виктория Бекхэм обнажилась для обложки немецкого Vogue
45-летняя Виктория Бекхэм поучаствовала в смелой фотосессии для глянца. На снимке, который был выбран для обложки, она запечатлена топлес.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Путин по телефону поздравил Назарбаева с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил в телефонном разговоре первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:29
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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграли мини-спектакль в Юрмале
Дети Пугачевой и Галкина разыграли спектакль на фоне баннера с нарисованными персонажами.
Обновлено в 01:52
Кино
Кассовые сборы «Аладдина» превысили 900 миллионов долларов
Мировые кассовые сборы фильма "Аладдин" студии Walt Disney достигли 900 миллионов долларов.
Обновлено в 04:00
Общество
В России захотели создать аналог «Википедии»
Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
Обновлено в 02:31