Полузащитник «Зенита» Роберт Мак и нападающий петербуржцев Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин». По информации «БИЗНЕС Online», казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда.

с чего всё началось

Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online". Казанцы хотят взять Джорджовича в аренду на один год.

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

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