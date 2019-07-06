Футбол
Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»Газета.Ru 06:02
Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online". Казанцы хотят взять Джорджовича в аренду на один год.
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Полузащитник «Зенита» Роберт Мак и нападающий петербуржцев Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин». По информации «БИЗНЕС Online», казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда.Спорт БИЗНЕС Online02:15
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Агент Джорджевича: «Лука надеется стать лучшим бомбардиром РПЛ в составе „Зенита“»
Спорт БИЗНЕС Online08:23
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Как показало исследование, 54% жителей Восточной Германии считают, что нужно отменить антироссийские санкции, а на западе страны поддерживающих отмену санкций намного меньше – 32%, передает ТАСС.
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Обновлено в 08:28
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Обновлено в 06:32
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Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.
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Волонтеры нашли на берегу Балтийского моря на территории национального парка "Куршская коса" тело 12-летней девочки, пропавшей на пляже в Зеленоградске Калининградской области 30 июня, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Анисимова.
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В ДТП в Сочи пострадали шесть человек
В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
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Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
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