Футбол
Мак: Повезло с рикошетом, но гол есть гол
Мак: Повезло с рикошетом, но гол есть голНева Спорт00:29
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
|54′
Денис Вавро
Сотириос Папаяннопулос
Роберт Мак
|59′
Себастьян Дриусси
Антон Заболотный
|60′
|60′
Карло Хольсе
Расмус Фальк Йенсен
|63′
Роберт Сков
Александр Ерохин
|67′
|73′
Зека
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
|74′
|79′
Роберт Сков
Йонас Винд
Эрнани
Магомед Оздоев
|88′
Магомед Оздоев
|89′
Полузащитник прокомментировал эпизод с забитым голом и признал, что ему повезло с рикошетом. «Но гол есть гол», — добавил Мак. Главный тренер команды Сергей Семак остался доволен тем, что его подопечные смогли выйти в стадию плей-офф турнира.
Нева Спорт00:29
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роберт Мак: "В моменте с забитым мячом мне немного повезло. Но гол есть гол!"
Спорт-Экспрессвчера в 15:52
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Футбол
Напавшему на Глушакова фанату запретят посещать стадион
Обновлено в 02:19
Футбол
«Бока Хуниорс» не хочет играть с «Ривер Плейт» в Мадриде
"Бока Хуниорс" не хочет играть в ответном матче финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт" в Мадриде.
Обновлено в 02:35
Футбол
Санчес получил травму на тренировке «Манчестер Юнайтед»
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес получил травму во время тренировочного занятия "красных дьяволов".
Обновлено в 02:20
Футбол
«Севилья» потерпела поражение от «Стандарда»
Испанская «Севилья» потерпела поражение от бельгийского «Стандарда» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 01:09
Футбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и возглавили таблицу Евролиги
В баскетбольной Евролиге состоялся матч лидеров группового этапа турнира – мадридского "Реала" и московского ЦСКА.
Обновлено в 01:47
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Немного испугались, когда „Дюделанж“ сравнял счет»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу команды над «Дюделанжом» (5:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 01:47
Футбол
Жиру номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам минувшего тура Лиги Европы.
Обновлено в 01:37
Футбол
Дом хавбека «ПСЖ» Шупо-Мотинга ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Дом полузащитника «ПСЖ» Эрика Максима Шупо-Мотинга был ограблен в среду вечером.
Обновлено в 02:23
Футбол
Индзаги: «„Лацио“ заслуженно проиграл „Аполлону“»
Поражение всегда разочаровывает, особенно в еврокубках. Мы допустили несколько ошибок во время матча и проиграли заслуженно.
Обновлено в 02:17
Футбол
«Атланта» и «Портленд» сыграют в финале плей-офф МЛС
«Атланта Юнайтед» в ответном полуфинальном матче плей-офф МЛС на выезде потерпела минимальное поражение от «Нью-Йорк Ред Буллз» — 0:1, которое ее вполне устроило.
Обновлено в 02:39
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев: долго раскачивались в игре с «Акхисаром»
Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев выделил второй тайм матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с турецким "Акхисаром", в котором его команде удалось показать хорошую игру.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Черчесов уступил только тренерам-медалистам
Черчесов уступил только тренерам сборных, чьи команды выиграли медали Мундиаля: Дидье Дешаму (Франция), Златко Даличу (Хорватия) и Роберто Мартинесу (Бельгия).
Обновлено в 01:50
Футбол
Кристиан Рамирес: «Два раза в жизни видел снег – сегодня и вчера»
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес после победы над "Акхисаром" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы впервые дал интервью на русском языке, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
РФС оштрафовал «Анжи» за невыплату задолженности перед Лорией
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) оштрафовала махачкалинский "Анжи", который не выплатил задолженность по зарплате перед голкипером Гиорги Лорией, сообщается на официальном сайте РФС.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол
Александр Ирхин: «Чем дольше не работаешь, тем больше невостребованность становится синонимом ненужности»
За счет тренировочного процесса в студенческом футболе ничего не сделаешь.
Обновлено в 02:34