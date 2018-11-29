Полузащитник прокомментировал эпизод с забитым голом и признал, что ему повезло с рикошетом. «Но гол есть гол», — добавил Мак. Главный тренер команды Сергей Семак остался доволен тем, что его подопечные смогли выйти в стадию плей-офф турнира.

Мак: Повезло с рикошетом, но гол есть гол

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