Футбол

Мак: Повезло с рикошетом, но гол есть гол
Нева Спорт
00:29

Зенит — Копенгаген
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
54′
Денис Вавро
Сотириос Папаяннопулос
Роберт Мак
59′
Себастьян Дриусси
Антон Заболотный
60′
60′
Карло Хольсе
Расмус Фальк Йенсен
63′
Роберт Сков
Александр Ерохин
67′
73′
Зека
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
74′
79′
Роберт Сков
Йонас Винд
Эрнани
Магомед Оздоев
88′
Магомед Оздоев
89′
Полузащитник прокомментировал эпизод с забитым голом и признал, что ему повезло с рикошетом. «Но гол есть гол», — добавил Мак. Главный тренер команды Сергей Семак остался доволен тем, что его подопечные смогли выйти в стадию плей-офф турнира.
Нева Спорт00:29

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