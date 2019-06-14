Футбол
Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»Московский Комсомолец 15:44
Полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексис Мак Аллистер подтвердил, что московский "Спартак" действительно предложил ему контракт.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:53, Вашингтон
Происшествия
Умер участник массовой драки в селе под Пензой
Обновлено в 15:29
Здоровье
Ученые назвали 3 ключевых признака рака яичек
Ученые одного из научных учреждений Великобритании назвали признаки, которые должны насторожить каждого мужчину и стать поводом для основательного медицинского обследования.
Обновлено в 12:43
Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной
Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной, один человек спасен, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 16:17
Гаджеты
TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса
Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.
Обновлено в 05:02
Игры
В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера
CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.
Обновлено в 04:46
Наука
В Шотландии нашли искусственные острова старше Стоунхенджа
У Внешних Гебридских островов на северо-западе Шотландии нашли два краннога, построенные в эпоху неолита, сообщается в Antiquity.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами
Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Футбол
Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»
Обновлено в 11:26
Футбол
«Айнтрахт» объявил о переходе форварда «Црвены Звезды» Йовелича
Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Деяна Йовелича.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку
В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Политика
Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана
Обновлено в 16:10
Религия
Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 03:34
Энергетика
Нефть продолжает расти в цене из-за напряженности в Персидском заливе
Мировые цены на нефть растут из-за продолжающейся напряженности в Персидском заливе, 14 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Религия
На Кубани 16 июня православные христиане отметят праздник Троицы
Считается, что в день Святой Троицы нельзя заниматься рукоделием, работать в саду и огороде.
Обновлено в 02:17
Общество
Сын Алибасова решил вывезти отца из России
Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено вчера в 23:52