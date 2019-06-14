Футбол

Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»Московский Комсомолец 15:44

Полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексис Мак Аллистер подтвердил, что московский "Спартак" действительно предложил ему контракт.
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Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
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В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной

Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной, один человек спасен, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
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В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера

CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.
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В Шотландии нашли искусственные острова старше Стоунхенджа

У Внешних Гебридских островов на северо-западе Шотландии нашли два краннога, построенные в эпоху неолита, сообщается в Antiquity.
Обновлено в 11:36
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
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Обновлено в 07:53
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
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Обновлено в 11:26
Футбол

«Айнтрахт» объявил о переходе форварда «Црвены Звезды» Йовелича

Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Деяна Йовелича.
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

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Обновлено в 07:55
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Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
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Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку

В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
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Нефть продолжает расти в цене из-за напряженности в Персидском заливе

Мировые цены на нефть растут из-за продолжающейся напряженности в Персидском заливе, 14 июня передает агентство Reuters.
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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
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Сын Алибасова решил вывезти отца из России

Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено вчера в 23:52
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