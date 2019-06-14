Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»Московский Комсомолец вчера в 15:44

Полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексис Мак Аллистер подтвердил, что московский "Спартак" действительно предложил ему контракт.

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Происшествия Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека по делу о массовой драке в Пензенской области.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Теннис Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Культура Во Франции госпитализирован Ален Делон Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.

Происшествия На ЕКАД фура загорелась после столкновения с цементовозом 14 июня на участке трассы между Серовским и Москвовским трактами водитель КАМАЗа-цементовоза потерял управление и допустил выезд на встречную полосу, где ехала фура, пишет портал Е1.

Политика США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Политика Шредер назвал законным присоединение Крыма к России Присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения, его одобрило население, поэтому о каких-либо «агрессивных действиях» речи не идет.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Футбол Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Экономика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Шоу-бизнес После ужина с Путиным актрису Орнеллу Мути судят уже девятый год Известная итальянская актриса приняла участие в благотворительном ужине в Санкт-Петербурге с участием президента России еще в декабре 2010 года.

Экономика Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Шоу-бизнес Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице Бритни Спирс в четверг, 13 июня, получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.

Спорт Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».