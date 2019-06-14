Футбол
Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»Московский Комсомолец вчера в 15:44
Полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексис Мак Аллистер подтвердил, что московский "Спартак" действительно предложил ему контракт.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:33, Вашингтон
Происшествия
Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека по делу о массовой драке в Пензенской области.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Теннис
Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Культура
Во Франции госпитализирован Ален Делон
Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
На ЕКАД фура загорелась после столкновения с цементовозом
14 июня на участке трассы между Серовским и Москвовским трактами водитель КАМАЗа-цементовоза потерял управление и допустил выезд на встречную полосу, где ехала фура, пишет портал Е1.
Обновлено в 00:17
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика
Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского кадетского училища
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения, его одобрило население, поэтому о каких-либо «агрессивных действиях» речи не идет.
Обновлено в 00:04
Политика
Первые жители Донбасса получили российские паспорта
Обновлено вчера в 06:00
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено 13 июня в 22:36
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Шоу-бизнес
После ужина с Путиным актрису Орнеллу Мути судят уже девятый год
Известная итальянская актриса приняла участие в благотворительном ужине в Санкт-Петербурге с участием президента России еще в декабре 2010 года.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай
Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено вчера в 11:17
Культура
Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице
Бритни Спирс в четверг, 13 июня, получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.
Обновлено вчера в 10:30
Спорт
Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций
Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено 13 июня в 22:34